Como recuperar a pressão da descarga sem trocar a válvula e acabar de vez com o problema, segundo encanadores

Falta de força na descarga pode ter causas simples, como sujeira e regulagem incorreta; veja como corrigir sem trocar peças

(Foto: Reprodução)

Uma descarga fraca é um problema comum em muitos banheiros e pode causar transtornos no dia a dia. Antes de pensar em trocar a válvula inteira ou gastar com uma reforma, encanadores explicam que alguns ajustes simples podem recuperar a pressão da água e melhorar o funcionamento do vaso sanitário.

Na maioria dos casos, a perda de força não significa que a válvula estragou. O problema pode estar relacionado ao acúmulo de sujeira em componentes internos, à regulagem inadequada do mecanismo ou até à baixa entrada de água na caixa acoplada.

Um dos primeiros passos recomendados é verificar se o registro que controla a passagem de água está totalmente aberto. Quando ele fica parcialmente fechado, o reservatório demora mais para encher e a descarga perde eficiência.

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Também é importante observar o nível de água dentro da caixa acoplada. Se ela estiver abaixo da marca indicada pelo fabricante, a quantidade liberada durante a descarga será menor. Em muitos modelos, basta ajustar a boia para aumentar o volume armazenado.

Outro ponto que costuma afetar o desempenho é a sujeira acumulada na válvula de entrada ou nos furos por onde a água passa dentro do vaso. Resíduos minerais, principalmente em locais com água mais dura, podem reduzir o fluxo e deixar a descarga mais fraca.

Para fazer uma limpeza básica, é recomendado fechar o registro, retirar a tampa da caixa acoplada e verificar se há resíduos visíveis. A higienização deve ser feita com cuidado, evitando produtos corrosivos que possam danificar as peças de plástico e borracha.

Encanadores também alertam que apertar ou mexer aleatoriamente nos componentes internos pode piorar o problema. Caso os ajustes simples não resolvam, pode haver desgaste em peças como vedação, boia ou mecanismo de acionamento.

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