Gabrielly Lopes, nutricionista: “o substituto para o frango da dieta que é tão barato quanto e ainda mais gostoso”

Opção suína de corte magro pode variar o cardápio, render refeições para vários dias e receber diferentes temperos no preparo

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Quem começa uma dieta costuma recorrer ao frango como principal fonte de proteína. Entretanto, repetir o mesmo alimento durante vários dias pode tornar a rotina cansativa e dificultar a continuidade do planejamento alimentar.

A nutricionista Gabrielly Lopes, do perfil @nutri.gabylopes, apresentou uma alternativa com preço semelhante e preparo simples. Segundo ela, o corte pode substituir o frango em algumas refeições sem exigir receitas complicadas.

Uma alternativa para variar as proteínas

A profissional explica que um dos erros de quem busca emagrecer está em não variar as fontes de proteína magra. Dessa maneira, a pessoa pode abandonar o plano alimentar por cansaço ou acabar escolhendo cortes mais gordurosos.

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Na sugestão apresentada, Gabrielly pagou cerca de R$ 19 pelo quilo da carne em um estabelecimento específico. Porém, o valor pode mudar conforme a cidade, a loja, a marca e as promoções disponíveis.

Ela também destaca que a escolha do corte interfere nas calorias da refeição. Carnes com maior quantidade de gordura, como a costelinha, tendem a apresentar valor energético superior ao das opções mais magras.

Qual é o substituto indicado pela nutricionista

A alternativa apresentada é o filé mignon suíno, um corte com pouca gordura aparente e textura macia quando preparado corretamente.

Segundo Gabrielly, a peça costuma trazer apenas uma camada superficial de gordura, que o consumidor consegue retirar com facilidade. Além disso, a carne permite cortes em cubos, bifes, tiras ou medalhões.

Para o preparo na panela de pressão, a nutricionista prefere cortar a peça em cubos. Na avaliação dela, esse formato ajuda a manter a carne mais suculenta e facilita a divisão das porções ao longo da semana.

Como preparar o filé mignon suíno

Primeiramente, retire o excesso de gordura visível e corte a carne em cubos de tamanho semelhante. Isso ajuda todas as partes a cozinharem de maneira uniforme.

Depois, coloque o filé mignon suíno na panela com bastante cebola e alho. Gabrielly acrescentou páprica defumada, colorau, orégano, tempero seco e sal.

A nutricionista também sugere incluir pimentão bem picado. No entanto, cada pessoa pode adaptar os condimentos ao próprio gosto e controlar a quantidade de sal.

Em seguida, adicione água suficiente para o cozimento e feche a panela. A receita apresentada ficou aproximadamente 30 minutos sob pressão.

Após esse período, desligue o fogo e espere toda a pressão sair antes de abrir a panela. A carne suína deve ficar completamente cozida, sem partes cruas no centro.

Receita não leva óleo

No preparo mostrado, Gabrielly não acrescentou óleo. A água liberada pela cebola, pela carne e pelos demais ingredientes ajudou a cozinhar e formar o molho.

A nutricionista também deixou os temperos refogarem no fundo da panela para intensificar a cor e o sabor. Entretanto, é necessário acompanhar o processo para evitar que os ingredientes queimem.

Quem desejar pode finalizar a carne sem deixar muito caldo. Outra possibilidade consiste em manter parte do líquido para acompanhar arroz, purê ou legumes.

Pode substituir o frango em qualquer dieta?

O filé mignon suíno pode ajudar a variar o cardápio, mas a quantidade ideal depende das necessidades de cada pessoa. Objetivos, rotina, idade e condições de saúde influenciam o planejamento alimentar.

Além disso, os valores calóricos mudam conforme o corte, a retirada da gordura e o método de preparo. Portanto, as comparações apresentadas pela nutricionista funcionam como referência e não como uma medida igual para todos os produtos.

Preparar uma quantidade maior pode facilitar a organização das refeições. Depois de pronto, divida o alimento em recipientes e mantenha na geladeira ou no congelador, seguindo cuidados adequados de conservação.

Assim, o filé mignon suíno representa uma alternativa para quem deseja reduzir a monotonia das refeições e continuar consumindo uma fonte de proteína. A escolha também permite diferentes temperos e formas de servir.

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