Misturar cenoura com cebola e cheiro-verde: para que serve e por que é recomendado

Combinação simples transforma ingredientes comuns em um acompanhamento refrescante, temperado e fácil de preparar para diferentes refeições

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Variar o cardápio do almoço ou do churrasco não exige ingredientes caros nem muito tempo na cozinha. Algumas misturas simples conseguem trazer mais textura, frescor e sabor para o prato.

É o caso da união entre cenoura, cebola e cheiro-verde. A combinação serve para preparar uma salada temperada que pode acompanhar carnes, arroz, feijão e outras receitas do dia a dia.

A sugestão foi compartilhada pela criadora de conteúdo Kamila Costa, responsável pelo perfil @kamila.mcosta, no Instagram.

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Para que serve misturar os três ingredientes

A cenoura funciona como a base da salada e oferece uma textura crocante. Já a cebola roxa adiciona um sabor mais marcante, enquanto o cheiro-verde deixa o preparo fresco e aromático.

Além disso, o limão e o vinagre acrescentam acidez. Por isso, a salada combina especialmente com refeições mais gordurosas, como churrascos, carnes assadas e frituras.

A mistura também ajuda a aproveitar a cenoura de uma forma diferente da tradicional versão ralada. Como o preparo utiliza fatias finas, o tempero se espalha com facilidade.

Como fazer a salada de cenoura temperada

Primeiramente, descasque a cenoura e retire as extremidades. Em seguida, use o próprio descascador para formar tiras finas e compridas.

Quando chegar à parte mais firme do miolo, guarde o restante. Kamila recomenda aproveitar esse pedaço posteriormente em refogados ou outras receitas.

Depois, aqueça um pouco de azeite e frite a pasta de alho até dourar. Quem prefere um sabor mais intenso também pode usar o alho cru, conforme a sugestão apresentada no vídeo.

Coloque as fatias de cenoura em uma tigela e acrescente a cebola roxa fatiada. Em seguida, adicione o cheiro-verde, o alho com azeite, o suco de limão, o vinagre e os demais temperos.

Por fim, misture bem para envolver todas as tiras.

Ingredientes

Cenoura fatiada;

cebola roxa fatiada;

cheiro-verde;

lemon pepper;

suco de um limão;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto;

alho frito no azeite;

vinagre a gosto.

Por que a receita é recomendada

A salada leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente. Além disso, pode ser preparada pouco antes da refeição e não exige cozimento da cenoura.

Outro ponto positivo está na possibilidade de ajustar o tempero. Quem prefere uma salada mais ácida pode aumentar a quantidade de limão ou vinagre, enquanto quem busca um sabor mais suave pode reduzir esses ingredientes.

Contudo, vale acrescentar o sal aos poucos. Temperos prontos, como o lemon pepper, podem conter sódio na composição.

Assim, misturar cenoura com cebola e cheiro-verde serve para preparar uma salada prática, refrescante e versátil. A receita pode acompanhar desde refeições simples até encontros com churrasco.

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