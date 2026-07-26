Misturar cenoura com cebola e cheiro-verde: para que serve e por que é recomendado
Combinação simples transforma ingredientes comuns em um acompanhamento refrescante, temperado e fácil de preparar para diferentes refeições
Variar o cardápio do almoço ou do churrasco não exige ingredientes caros nem muito tempo na cozinha. Algumas misturas simples conseguem trazer mais textura, frescor e sabor para o prato.
É o caso da união entre cenoura, cebola e cheiro-verde. A combinação serve para preparar uma salada temperada que pode acompanhar carnes, arroz, feijão e outras receitas do dia a dia.
A sugestão foi compartilhada pela criadora de conteúdo Kamila Costa, responsável pelo perfil @kamila.mcosta, no Instagram.
Para que serve misturar os três ingredientes
A cenoura funciona como a base da salada e oferece uma textura crocante. Já a cebola roxa adiciona um sabor mais marcante, enquanto o cheiro-verde deixa o preparo fresco e aromático.
Além disso, o limão e o vinagre acrescentam acidez. Por isso, a salada combina especialmente com refeições mais gordurosas, como churrascos, carnes assadas e frituras.
A mistura também ajuda a aproveitar a cenoura de uma forma diferente da tradicional versão ralada. Como o preparo utiliza fatias finas, o tempero se espalha com facilidade.
Como fazer a salada de cenoura temperada
Primeiramente, descasque a cenoura e retire as extremidades. Em seguida, use o próprio descascador para formar tiras finas e compridas.
Quando chegar à parte mais firme do miolo, guarde o restante. Kamila recomenda aproveitar esse pedaço posteriormente em refogados ou outras receitas.
Depois, aqueça um pouco de azeite e frite a pasta de alho até dourar. Quem prefere um sabor mais intenso também pode usar o alho cru, conforme a sugestão apresentada no vídeo.
Coloque as fatias de cenoura em uma tigela e acrescente a cebola roxa fatiada. Em seguida, adicione o cheiro-verde, o alho com azeite, o suco de limão, o vinagre e os demais temperos.
Por fim, misture bem para envolver todas as tiras.
Ingredientes
- Cenoura fatiada;
- cebola roxa fatiada;
- cheiro-verde;
- lemon pepper;
- suco de um limão;
- sal a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto;
- alho frito no azeite;
- vinagre a gosto.
- Por que a receita é recomendada
A salada leva poucos ingredientes e fica pronta rapidamente. Além disso, pode ser preparada pouco antes da refeição e não exige cozimento da cenoura.
Outro ponto positivo está na possibilidade de ajustar o tempero. Quem prefere uma salada mais ácida pode aumentar a quantidade de limão ou vinagre, enquanto quem busca um sabor mais suave pode reduzir esses ingredientes.
Contudo, vale acrescentar o sal aos poucos. Temperos prontos, como o lemon pepper, podem conter sódio na composição.
Assim, misturar cenoura com cebola e cheiro-verde serve para preparar uma salada prática, refrescante e versátil. A receita pode acompanhar desde refeições simples até encontros com churrasco.
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