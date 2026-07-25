Misturar maçã com cenoura: para que serve e por que é recomendado

Combinação leve une frescor, crocância e temperos simples em uma opção prática para variar o cardápio diário

Misturar maçã com cenoura
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)
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Nem sempre é preciso recorrer a preparos elaborados para deixar a refeição mais colorida e interessante. Alguns ingredientes comuns, quando combinados da maneira certa, podem formar um acompanhamento leve, saboroso e pronto em poucos minutos.

É o caso da mistura de maçã com cenoura.

A combinação serve para preparar uma salada refrescante, marcada pelo contraste entre o sabor adocicado da fruta e a textura crocante do vegetal.

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A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.

Gastrônoma maranhense, ela publica receitas práticas e acessíveis para mais de 1,2 milhão de seguidores.

Além de ajudar a variar o consumo de frutas e vegetais, o preparo reúne fibras e nutrientes presentes naturalmente nos ingredientes.

O limão também acrescenta acidez e ajuda a evitar que a maçã escureça rapidamente.

Ingredientes

  • 2 maçãs;
  • 1 cenoura média;
  • suco de 1/2 limão;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto;
  • azeite a gosto;
  • cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo

  1. Lave bem as maçãs e corte-as em tiras finas, mantendo ou retirando a casca conforme a preferência.
  2. Coloque as maçãs em um recipiente.
  3. Acrescente o suco de meio limão e misture para envolver todos os pedaços.
  4. Descasque a cenoura e rale na parte mais grossa do ralador.
  5. Adicione a cenoura ralada ao recipiente com as maçãs.
  6. Acrescente cheiro-verde a gosto.
  7. Tempere com pimenta-do-reino, um fio generoso de azeite e uma pitada de sal.
  8. Misture bem até distribuir todos os ingredientes.
  9. Sirva logo após o preparo ou mantenha na geladeira até o momento da refeição.

Por que a mistura é recomendada

A receita chama atenção pela praticidade e pela combinação de sabores.

Enquanto a maçã oferece um toque adocicado e fresco, a cenoura acrescenta firmeza e ajuda a deixar a salada mais colorida.

O limão equilibra o sabor e reduz o escurecimento da fruta após o corte.

Já o azeite contribui para a textura do tempero, enquanto o cheiro-verde deixa o preparo mais aromático.

A salada pode acompanhar carnes, frangos, peixes ou refeições mais leves.

Também pode ser adaptada com outros ingredientes, como sementes, folhas verdes ou iogurte natural.

 

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Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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