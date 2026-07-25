Misturar maçã com cenoura: para que serve e por que é recomendado

Combinação leve une frescor, crocância e temperos simples em uma opção prática para variar o cardápio diário

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Nem sempre é preciso recorrer a preparos elaborados para deixar a refeição mais colorida e interessante. Alguns ingredientes comuns, quando combinados da maneira certa, podem formar um acompanhamento leve, saboroso e pronto em poucos minutos.

É o caso da mistura de maçã com cenoura.

A combinação serve para preparar uma salada refrescante, marcada pelo contraste entre o sabor adocicado da fruta e a textura crocante do vegetal.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.

Gastrônoma maranhense, ela publica receitas práticas e acessíveis para mais de 1,2 milhão de seguidores.

Além de ajudar a variar o consumo de frutas e vegetais, o preparo reúne fibras e nutrientes presentes naturalmente nos ingredientes.

O limão também acrescenta acidez e ajuda a evitar que a maçã escureça rapidamente.

Ingredientes

2 maçãs;

1 cenoura média;

suco de 1/2 limão;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto;

azeite a gosto;

cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo

Lave bem as maçãs e corte-as em tiras finas, mantendo ou retirando a casca conforme a preferência. Coloque as maçãs em um recipiente. Acrescente o suco de meio limão e misture para envolver todos os pedaços. Descasque a cenoura e rale na parte mais grossa do ralador. Adicione a cenoura ralada ao recipiente com as maçãs. Acrescente cheiro-verde a gosto. Tempere com pimenta-do-reino, um fio generoso de azeite e uma pitada de sal. Misture bem até distribuir todos os ingredientes. Sirva logo após o preparo ou mantenha na geladeira até o momento da refeição.

Por que a mistura é recomendada

A receita chama atenção pela praticidade e pela combinação de sabores.

Enquanto a maçã oferece um toque adocicado e fresco, a cenoura acrescenta firmeza e ajuda a deixar a salada mais colorida.

O limão equilibra o sabor e reduz o escurecimento da fruta após o corte.

Já o azeite contribui para a textura do tempero, enquanto o cheiro-verde deixa o preparo mais aromático.

A salada pode acompanhar carnes, frangos, peixes ou refeições mais leves.

Também pode ser adaptada com outros ingredientes, como sementes, folhas verdes ou iogurte natural.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Karleane oliveira | Receitas fáceis (@nacozinhadakarle)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!