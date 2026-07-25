Misturar maçã com cenoura: para que serve e por que é recomendado
Combinação leve une frescor, crocância e temperos simples em uma opção prática para variar o cardápio diário
Nem sempre é preciso recorrer a preparos elaborados para deixar a refeição mais colorida e interessante. Alguns ingredientes comuns, quando combinados da maneira certa, podem formar um acompanhamento leve, saboroso e pronto em poucos minutos.
É o caso da mistura de maçã com cenoura.
A combinação serve para preparar uma salada refrescante, marcada pelo contraste entre o sabor adocicado da fruta e a textura crocante do vegetal.
A receita foi compartilhada por Karleane Oliveira, responsável pelo perfil Na Cozinha da Karle (@nacozinhadakarle), no Instagram.
Gastrônoma maranhense, ela publica receitas práticas e acessíveis para mais de 1,2 milhão de seguidores.
Além de ajudar a variar o consumo de frutas e vegetais, o preparo reúne fibras e nutrientes presentes naturalmente nos ingredientes.
O limão também acrescenta acidez e ajuda a evitar que a maçã escureça rapidamente.
Ingredientes
- 2 maçãs;
- 1 cenoura média;
- suco de 1/2 limão;
- sal a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto;
- azeite a gosto;
- cheiro-verde a gosto.
Modo de preparo
- Lave bem as maçãs e corte-as em tiras finas, mantendo ou retirando a casca conforme a preferência.
- Coloque as maçãs em um recipiente.
- Acrescente o suco de meio limão e misture para envolver todos os pedaços.
- Descasque a cenoura e rale na parte mais grossa do ralador.
- Adicione a cenoura ralada ao recipiente com as maçãs.
- Acrescente cheiro-verde a gosto.
- Tempere com pimenta-do-reino, um fio generoso de azeite e uma pitada de sal.
- Misture bem até distribuir todos os ingredientes.
- Sirva logo após o preparo ou mantenha na geladeira até o momento da refeição.
Por que a mistura é recomendada
A receita chama atenção pela praticidade e pela combinação de sabores.
Enquanto a maçã oferece um toque adocicado e fresco, a cenoura acrescenta firmeza e ajuda a deixar a salada mais colorida.
O limão equilibra o sabor e reduz o escurecimento da fruta após o corte.
Já o azeite contribui para a textura do tempero, enquanto o cheiro-verde deixa o preparo mais aromático.
A salada pode acompanhar carnes, frangos, peixes ou refeições mais leves.
Também pode ser adaptada com outros ingredientes, como sementes, folhas verdes ou iogurte natural.
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