Vídeo revela detalhes da fazenda de R$ 275 milhões de Gusttavo Lima em Goiás; veja imagens aéreas

Avaliada em cerca de R$ 275 milhões, a propriedade possui estrutura voltada ao lazer e áreas destinadas às atividades agropecuárias

(Foto: Captura de tela/Instagram)

O cantor Gusttavo Lima mantém em Goiás uma das propriedades rurais mais conhecidas entre os artistas brasileiros. Avaliada em aproximadamente R$ 275 milhões e com cerca de 39 mil hectares, a fazenda voltou a chamar atenção após um vídeo com imagens aéreas do local repercutir nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pelo portal Terra, um dos principais destaques da propriedade é a residência principal, projetada com inspiração na arquitetura da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. A construção possui fachada simétrica, colunas imponentes e amplos jardins integrados à paisagem do cerrado goiano.

Além da mansão, a fazenda reúne uma estrutura voltada ao lazer e ao agronegócio. O espaço conta com piscina de grandes dimensões, área gourmet, pista de caminhada, quadras esportivas, lagos destinados à pesca esportiva, heliponto privativo e um paisagismo planejado para garantir conforto e privacidade.

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A propriedade também abriga currais modernos, áreas voltadas à criação de animais de raça e espaços destinados à produção agrícola, reforçando a ligação do sertanejo com o setor agropecuário, onde mantém investimentos há vários anos.

Apaixonado pela vida no campo, Gusttavo Lima costuma mostrar momentos da rotina na fazenda. Desta vez, porém, quem colocou a propriedade novamente em evidência foi o influenciador Hugo Rodrigues, que publicou um vídeo com imagens aéreas do local.

A gravação repercutiu e impressionou com a dimensão da área e a infraestrutura considerada uma das mais luxuosas entre artistas do país.

Confira:

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