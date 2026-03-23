Sertanejo Marrone passa por cirurgia íntima e está em recuperação

Operação ocorreu em São Paulo, mas artista já se recupera em casa, em Goiânia

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Imagem ilustrativa do cantor Marrone (Foto: Reprodução: Instagram)
Imagem ilustrativa do cantor Marrone (Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O cantor Marrone se recupera de cirurgia realizada no ânus recentemente.

A informação foi publicada pelo portal Leo Dias e confirmada pelo UOL.

Há alguns dias, o cantor chegou a compartilhar que havia passado por um procedimento, mas sem detalhar o que seria. “Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata”.

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O procedimento foi realizado para cauterizar uma veia dilatada no ânus. A cirurgia aconteceu em São Paulo na última sexta-feira (20), após uma turnê de shows pela Europa. O artista já está em casa, em Goiânia, em recuperação.

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