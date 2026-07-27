A quantidade ideal de carne para churrasco: como calcular para não sobrar nem faltar por pessoa

Planejamento simples ajuda a equilibrar o cardápio, controlar os gastos e evitar imprevistos quando os convidados chegam

(Foto: Layne/Portal6)

Organizar um churrasco envolve decisões que vão muito além da escolha dos cortes ou do ponto da carne. O número de convidados, a duração do encontro e a variedade de acompanhamentos também interferem diretamente na compra.

Quando o planejamento falha, dois problemas podem surgir. A carne pode acabar antes do previsto ou sobrar em grande quantidade, aumentando os gastos e o risco de desperdício.

Para encontrar um equilíbrio, uma referência prática é calcular cerca de 400 gramas de carne por adulto.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Esse número, porém, funciona melhor para cortes sem osso e precisa ser ajustado conforme o cardápio.

Quanto calcular por convidado?

Adultos costumam entrar na conta com aproximadamente 400 gramas.

Para adolescentes, a média pode ser reduzida para cerca de 300 gramas.

Crianças entre 5 e 9 anos geralmente consomem perto de 200 gramas.

Já as menores de 5 anos podem ser calculadas com uma porção entre 100 e 150 gramas.

Depois de chegar ao total, vale acrescentar uma margem de segurança entre 10% e 20%.

O cuidado ajuda quando aparecem convidados inesperados ou o churrasco dura mais do que o planejado.

Para dez adultos, por exemplo, o cálculo inicial indica 4 kg de carnes sem osso.

Com uma margem de 10%, a compra pode chegar a 4,4 kg.

Como calcular carnes com osso?

Quando o cardápio inclui costela, asinha, coxa, sobrecoxa ou costelinha suína, a quantidade precisa aumentar.

Parte do peso corresponde aos ossos e outra parcela pode ser perdida durante o preparo.

Para costela bovina, a média fica entre 600 e 800 gramas por adulto.

A quantidade mais baixa atende churrascos com muitos acompanhamentos, enquanto a maior é indicada para encontros longos ou com a costela como principal atração.

A costelinha suína pode ser calculada entre 500 e 650 gramas por pessoa.

Para coxa e sobrecoxa, a referência fica entre 450 e 550 gramas, enquanto as asas de frango podem exigir de 500 a 600 gramas por adulto.

Em um churrasco para dez pessoas, com costela bovina como carne principal, seriam necessários entre 6 e 8 kg.

Caso existam arroz, farofa, mandioca, saladas e pão de alho, cerca de 6 kg pode ser suficiente.

Quando o cardápio mistura opções com e sem osso, uma média de 450 a 550 gramas por adulto costuma funcionar.

O importante é observar quanto do peso comprado será realmente aproveitado.

Acompanhamentos mudam a conta

Arroz, farofa, vinagrete, mandioca, saladas, pão de alho e petiscos reduzem o consumo de carne.

Quanto maior a variedade, menor tende a ser a porção necessária para cada pessoa.

Por outro lado, churrascos que começam pela manhã e seguem até o início da noite costumam exigir mais.

Nesses casos, a média para carnes sem osso pode subir para 450 ou até 500 gramas por adulto.

Também é possível dividir a compra. Metade do peso pode ser reservada para carne bovina, enquanto o restante é distribuído entre linguiça, frango e carne suína.

Convidados vegetarianos devem ser retirados da conta da carne.

Legumes, queijos, cogumelos e proteínas vegetais precisam ser calculados separadamente.

No fim, os 400 gramas servem como ponto de partida.

A quantidade ideal depende dos cortes escolhidos, da presença de ossos, da duração do encontro, dos acompanhamentos e do apetite dos convidados.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!