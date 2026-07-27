As melhores faculdades para quem quer ganhar mais de R$ 10 mil depois de formado, segundo recrutadores

Cursos ligados à tecnologia, saúde, finanças e engenharia abrem caminho para remunerações elevadas, mas experiência e especialização pesam tanto quanto o diploma

(Imagem: Ilustração)

Escolher uma graduação apenas pelo salário pode levar a frustrações. Afinal, nenhum curso superior garante que o profissional receberá mais de R$ 10 mil logo depois de pegar o diploma.

Ainda assim, algumas formações aparecem com frequência em cargos estratégicos, especializados e de liderança que ultrapassam essa faixa. Guias de recrutamento de 2026 destacam especialmente tecnologia, finanças, engenharia, mercado jurídico e áreas comerciais entre os setores com disputa por profissionais qualificados.

Além do curso, empresas consideram experiência prática, domínio de idiomas, certificações, capacidade de liderança e conhecimento de ferramentas digitais.

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Medicina

Medicina permanece entre as graduações com maior potencial de renda no Brasil. O caminho, porém, exige uma formação longa, registro profissional e, em muitos casos, residência ou especialização.

Os ganhos variam conforme a especialidade, a quantidade de plantões, a cidade e o tipo de vínculo. Médicos que conciliam hospitais, clínicas e consultórios particulares podem superar R$ 10 mil mensais, embora isso não aconteça automaticamente no início da carreira.

Também existem custos elevados com mensalidades, materiais e anos de formação. Portanto, o retorno financeiro deve ser analisado junto com a duração e a exigência do curso.

Ciência da Computação e Engenharia de Software

A área de tecnologia reúne algumas das funções mais valorizadas pelos recrutadores em 2026. Desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, dados, computação em nuvem e inteligência artificial estão entre as especialidades com maior demanda.

Graduações como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação podem levar a cargos com remuneração superior a R$ 10 mil.

Normalmente, porém, essa faixa aparece entre profissionais plenos, seniores, especialistas, líderes técnicos e gestores. Inglês, portfólio, experiência e certificações também influenciam bastante.

Engenharias

Cursos de Engenharia podem abrir portas em indústrias, construtoras, empresas de energia, mineração, agronegócio e infraestrutura.

Engenharia Elétrica, Mecânica, de Produção, Química, de Computação e de Controle e Automação estão entre as formações ligadas a funções técnicas e gerenciais valorizadas.

O Guia Salarial 2026 da Robert Half aponta a engenharia entre as áreas acompanhadas por empresas que buscam profissionais especializados. Os melhores salários aparecem principalmente em posições de coordenação, gestão de projetos, manutenção, operações e liderança industrial.

Economia, Administração e Ciências Contábeis

Essas graduações podem parecer amplas, mas oferecem acesso a carreiras bem remuneradas em bancos, consultorias, multinacionais e empresas de grande porte.

Economistas, administradores e contadores podem atuar em controladoria, planejamento financeiro, auditoria, fusões e aquisições, investimentos, crédito e gestão de riscos.

Para ultrapassar R$ 10 mil, geralmente é necessário avançar para funções como controller, gerente financeiro, gerente de planejamento, auditor sênior ou especialista em investimentos.

Certificações do mercado financeiro, Excel avançado, análise de dados e inglês costumam aumentar a competitividade.

Direito

A graduação em Direito também pode levar a ganhos elevados, principalmente em áreas empresariais.

Direito tributário, societário, contratual, digital, trabalhista empresarial e proteção de dados estão entre os segmentos que atendem organizações e operações mais complexas.

Contudo, o diploma sozinho não garante salário alto. O profissional precisa ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil quando pretende exercer a advocacia, além de construir experiência e reputação.

Em escritórios maiores e departamentos jurídicos de empresas, cargos seniores e de gestão podem ultrapassar R$ 10 mil. Já no início da carreira, os rendimentos normalmente ficam abaixo dessa faixa.

Odontologia

Odontologia pode proporcionar ganhos superiores a R$ 10 mil, especialmente para profissionais que atuam em consultório próprio ou em áreas especializadas.

Implantodontia, ortodontia, harmonização orofacial, cirurgia e reabilitação oral costumam ter maior potencial financeiro. Entretanto, a carreira exige investimentos em equipamentos, materiais, estrutura e divulgação.

A renda também depende da quantidade de pacientes, da localização da clínica e da capacidade de administrar o próprio negócio. Portanto, faturamento e salário líquido não são a mesma coisa.

Farmácia e cursos ligados à indústria da saúde

Farmácia pode abrir oportunidades em laboratórios, hospitais, indústrias farmacêuticas, pesquisa, assuntos regulatórios e controle de qualidade.

Os cargos iniciais nem sempre alcançam R$ 10 mil. Porém, posições de coordenação, gerência, desenvolvimento de produtos e representação comercial podem superar esse valor.

O mesmo vale para formações ligadas às áreas de biotecnologia e ciências da vida. Em empresas maiores, especialização técnica e experiência regulatória aumentam o potencial de remuneração.

Agronomia

Agronomia ganhou relevância com a expansão do agronegócio e da agricultura de precisão.

O profissional pode trabalhar com produção, sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas, consultoria, vendas técnicas e gestão de propriedades.

Os maiores ganhos aparecem principalmente em cargos comerciais, gerenciais ou ligados a grandes operações. Comissões e bônus também podem elevar a renda acima de R$ 10 mil.

Em estados com forte presença do agronegócio, como Goiás, Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais, a formação pode oferecer boas oportunidades.

Faculdade não garante salário de R$ 10 mil

Dados do mercado formal mostram que remunerações elevadas costumam estar concentradas em cargos de liderança, direção e alta especialização. Em julho de 2026, por exemplo, o ranking do Portal Salário colocou diretor de Tecnologia da Informação entre as ocupações com maior mediana salarial do país.

Isso significa que o salário depende mais do cargo alcançado do que apenas do nome da graduação.

Durante o curso, estágios, projetos, cursos complementares e contatos profissionais podem acelerar a entrada no mercado. Depois da formação, especializações e experiência prática ajudam a chegar às funções mais bem pagas.

Assim, Medicina, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharias, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Odontologia, Farmácia e Agronomia estão entre as graduações com potencial para gerar rendimentos acima de R$ 10 mil.

Entretanto, essa remuneração costuma vir com o tempo. Escolher uma área compatível com as próprias habilidades continua sendo tão importante quanto observar o salário.

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