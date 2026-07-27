As melhores profissões para quem só tem o ensino médio e quer ganhar bem, segundo recrutadores

Experiência prática, cursos rápidos e habilidades comerciais podem abrir caminho para salários acima da média, mesmo sem diploma universitário

(Imagem: Ilustração)

Concluir uma faculdade ainda pode ampliar as possibilidades profissionais. No entanto, o diploma de ensino superior não representa o único caminho para conquistar uma remuneração mais alta.

Em diferentes setores, empresas valorizam experiência, domínio técnico, capacidade de vendas e certificações específicas. Por isso, algumas funções acessíveis a quem terminou o ensino médio podem oferecer bons salários e oportunidades de crescimento.

Levantamentos de consultorias de recrutamento mostram que os empregadores estão mais atentos às habilidades demonstradas pelos candidatos. Conhecimento digital, comunicação, flexibilidade e capacidade de resolver problemas aparecem entre os diferenciais mais procurados em 2026.

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Vendedor técnico ou comercial

A área comercial costuma apresentar uma das maiores possibilidades de crescimento para quem possui apenas o ensino médio. Isso acontece porque a remuneração pode combinar salário fixo, comissão, bônus e premiações.

Vendedores de equipamentos, veículos, serviços financeiros, energia solar e produtos industriais podem alcançar ganhos mais altos conforme o desempenho. Além disso, experiência com negociação e atendimento pesa bastante nos processos seletivos.

Em cargos de venda técnica, a remuneração média informada em plataformas de mercado ultrapassa R$ 4 mil. Contudo, os valores variam conforme o setor, a região e o pagamento de comissões.

Algumas empresas exigem apenas ensino médio e conhecimento sobre o produto. Outras podem pedir cursos técnicos ou experiência anterior.

Motorista de carreta

O transporte rodoviário também oferece oportunidades para trabalhadores sem faculdade. Para atuar como motorista carreteiro, porém, é necessário possuir a categoria correta da Carteira Nacional de Habilitação, além dos cursos exigidos para determinadas cargas.

O salário-base pode não parecer tão elevado em todas as empresas. Entretanto, adicionais, horas extras, diárias e rotas longas podem aumentar a remuneração mensal.

Dados do mercado formal apontam média nacional próxima de R$ 2,8 mil para o cargo. Em determinadas convenções coletivas e operações especializadas, os ganhos podem ficar bem acima disso.

A rotina, contudo, exige disponibilidade para viagens, responsabilidade e longos períodos longe de casa.

Operador de máquinas industriais

Indústrias contratam operadores para acompanhar equipamentos, abastecer linhas, controlar parâmetros e verificar a qualidade dos produtos.

Muitas vagas aceitam candidatos com ensino médio completo. Ainda assim, cursos de operação, segurança e manutenção básica aumentam as chances de contratação.

A média salarial de operadores de máquinas industriais gira em torno de R$ 2,3 mil. Porém, profissionais experientes, que trabalham em turnos ou operam equipamentos mais complexos, podem receber adicionais e alcançar valores superiores.

Esse mercado costuma ser mais forte em cidades com polos industriais, fábricas de alimentos, mineração, metalurgia e produção farmacêutica.

Eletricista e profissional de manutenção

Eletricistas prediais, instaladores e profissionais de manutenção podem construir uma boa renda sem cursar uma graduação. No entanto, a atividade exige capacitação técnica e conhecimento das normas de segurança.

Além dos empregos formais, muitos profissionais complementam a renda realizando serviços particulares. Instalação de tomadas, manutenção de quadros, troca de fiação e montagem de equipamentos estão entre os trabalhos mais comuns.

A especialização em automação, energia solar ou manutenção industrial pode elevar os ganhos. Nesse caso, cursos profissionalizantes fazem diferença mesmo quando a vaga não exige ensino superior.

Corretor de imóveis

A corretagem pode oferecer comissões elevadas, principalmente em vendas de imóveis de médio e alto padrão. O ensino médio é suficiente para começar a qualificação, mas o profissional precisa concluir o curso de Técnico em Transações Imobiliárias e obter registro no conselho regional.

Em empregos formais, a média salarial aparece próxima de R$ 2,5 mil. Contudo, essa referência não mostra toda a realidade da profissão, pois grande parte da renda vem de comissões e muitos corretores atuam como autônomos.

Por outro lado, os ganhos podem oscilar bastante. Alguns meses terminam sem nenhuma venda, enquanto uma única negociação pode render uma comissão significativa.

Representante comercial

O representante comercial atua na prospecção de clientes e na venda de produtos de uma ou mais empresas. A função aparece com frequência nos setores de alimentos, medicamentos, construção, agronegócio e equipamentos.

A remuneração geralmente depende das vendas. Por isso, profissionais com boa carteira de clientes podem ganhar mais do que trabalhadores de cargos administrativos que exigem faculdade.

Organização, comunicação e disposição para viajar costumam ser requisitos importantes. Dependendo do modelo de contratação, também pode ser necessário registro profissional.

Técnico de instalação de internet e telecomunicações

Empresas de telefonia, provedores regionais e prestadoras de serviço contratam profissionais para instalar cabos, roteadores, antenas e equipamentos de conexão.

Muitas vagas pedem ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação e disponibilidade para trabalho externo. A própria empresa pode oferecer parte do treinamento.

Experiência com redes, fibra óptica e manutenção aumenta a possibilidade de promoção. Além disso, horas extras, adicional de periculosidade e metas podem elevar a remuneração.

Cursos rápidos aumentam as chances

Ter apenas o ensino médio não significa depender somente da formação escolar. Cursos profissionalizantes de curta duração podem abrir portas em áreas com falta de mão de obra.

Recrutadores também recomendam desenvolver conhecimentos em informática, atendimento, vendas, Excel e comunicação. Em 2026, empresas passaram a observar com mais atenção as competências práticas e a capacidade de aprender rapidamente.

Portanto, vendedor técnico, motorista carreteiro, operador de máquinas, eletricista, corretor, representante comercial e instalador de telecomunicações estão entre as opções para quem possui ensino médio e busca melhores ganhos.

Nenhuma delas garante salário alto automaticamente. Experiência, localização, jornada, comissões, certificações e desempenho continuam determinantes para a remuneração.

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