Campeão de rodeio é esfaqueado ao defender irmã de agressão e acaba internado em Goiânia

Peão sofreu quatro facadas durante confusão em competição de laço, passou por duas cirurgias e deve ficar fora das arenas pelo restante da temporada

Igor Rosa Lino passou por duas cirurgias após ser atingido por quatro facadas durante uma competição de laço em Mozarlândia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O campeão de rodeio Igor Rosa Lino, de 30 anos, foi esfaqueado ao tentar defender a irmã, de 18 anos, durante uma confusão ocorrida na noite de sexta-feira (24), em Mozarlândia, no Norte de Goiás.

O caso aconteceu no pátio do Sindicato Rural do município, onde era realizada uma competição de laço.

Em entrevista ao G1, um homem teria ameaçado agredir sua irmã. Ao tomar conhecimento da situação, ele foi conversar com o suspeito, momento em que os dois entraram em luta corporal.

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Durante a briga, Igor foi atingido por quatro golpes de faca. Um deles perfurou o fígado, provocando ferimentos graves.

Inicialmente, ele recebeu atendimento no hospital de Mozarlândia e, devido à gravidade do quadro, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde passou por duas cirurgias.

Em nota, o Hugol informou que o paciente permanece internado na enfermaria de especialidades, em estado geral estável, consciente e respirando espontaneamente.

Temporada interrompida

Com mais de uma década dedicada ao rodeio, Igor acumula títulos em diversas cidades de Goiás e também no Tocantins.

Entre as conquistas estão campeonatos em Faina, São Luiz do Norte, Itapirapuã, Goianésia, Santa Rita, Barro Alto, Cristianópolis, Buriti de Goiás e Sandolândia (TO).

Por conta da recuperação, ele afirmou que ficará afastado das competições pelo restante da temporada. “A vontade é de chorar. (…) Se Deus quiser, eu vou sair dessa”, declarou.

Um amigo de infância que acompanha Igor no hospital afirmou que ele é bastante conhecido na cidade e classificou a sobrevivência do peão como um milagre diante da gravidade dos ferimentos.

Segundo relatos, o suspeito seria morador de Goiânia, mas teria familiares em Mozarlândia. Até o momento, o paradeiro dele é desconhecido.

A Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência foi registrada inicialmente como lesão corporal e encaminhada para investigação da Delegacia de Polícia de Mozarlândia.

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