Como aumentar a pressão do chuveiro sem precisar comprar outro e trocar a instalação, segundo encanadores

Encanadores revelam que limpeza e ajustes simples podem aumentar a pressão do chuveiro sem necessidade de reforma

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Roberto Araújo Construção Civil)

Um chuveiro com pouca pressão pode transformar o banho em um momento frustrante. Embora muita gente pense que a única solução seja trocar o equipamento ou refazer a instalação hidráulica, encanadores afirmam que, em muitos casos, pequenos ajustes já são suficientes para recuperar a vazão da água.

O primeiro passo é verificar se o problema está no próprio chuveiro. Com o tempo, os furos do espalhador podem acumular resíduos de calcário, ferrugem e outras impurezas que reduzem a passagem da água. A limpeza pode ser feita removendo a peça e deixando-a de molho em uma solução de água e vinagre por cerca de uma hora antes de escová-la.

Outro item que merece atenção é o redutor de pressão, uma pequena peça instalada em muitos modelos de chuveiro. Ela é indicada para locais onde a pressão da água é muito alta, mas, em imóveis com baixa vazão, pode diminuir ainda mais o fluxo. Nesses casos, a retirada da peça — quando permitida pelo fabricante — costuma melhorar a intensidade do jato.

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Também vale conferir se o registro do banheiro está completamente aberto. Em alguns casos, ele permanece parcialmente fechado após uma manutenção, limitando a passagem da água sem que o morador perceba.

Encanadores ainda recomendam verificar se há vazamentos ou obstruções na tubulação. Um cano parcialmente entupido por sedimentos pode comprometer a pressão em toda a instalação hidráulica da residência.

Se o imóvel utiliza caixa d’água, outro cuidado importante é observar o nível do reservatório e a altura entre a caixa e o chuveiro. Quanto maior esse desnível, maior tende a ser a pressão da água.

Caso nenhuma dessas medidas resolva o problema, pode ser necessário instalar um pressurizador ou solicitar uma avaliação hidráulica. Na maioria das situações, porém, a limpeza periódica e pequenos ajustes são suficientes para melhorar significativamente o desempenho do chuveiro.

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