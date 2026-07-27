Governo libera R$ 50 mil para reformar a casa e até quem mora de aluguel pode solicitar

Novas condições ampliaram o acesso à linha habitacional, mas contratação depende de renda, análise de crédito e características do imóvel

Crédito facilitado pode ser usado para diversos tipos de reformas (Foto: Ilustração/IA)

Famílias que adiam consertos, ampliações ou adaptações na residência passaram a contar com novas condições para financiar a obra. A medida contempla diferentes serviços e não exige que o solicitante apresente a escritura do imóvel.

Apesar de aparecer nas redes sociais como um dinheiro “liberado” pelo Governo Federal, o valor não funciona como benefício gratuito. Trata-se de um empréstimo que o contratante deverá devolver em parcelas mensais.

Como funciona o crédito para reforma

O Reforma Casa Brasil integra o Minha Casa, Minha Vida e oferece financiamento para melhorias em imóveis localizados em áreas urbanas. A linha atende famílias com renda bruta mensal de até R$ 13 mil.

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Após as mudanças implementadas em 2026, o interessado pode solicitar entre R$ 10 mil e R$ 50 mil. O prazo de pagamento varia de 36 a 72 meses, conforme a capacidade financeira e o resultado da análise realizada pela Caixa.

A taxa anunciada para a modalidade chegou a 0,99% ao mês. No entanto, o consumidor deve consultar a simulação e observar o custo total do empréstimo antes de assinar o contrato.

Quem mora de aluguel também pode solicitar

Um dos diferenciais do programa está na situação do imóvel. Segundo as regras divulgadas pelo Ministério das Cidades, o candidato não precisa comprovar que é proprietário nem apresentar escritura.

Dessa forma, o crédito também pode financiar melhorias em imóveis alugados, cedidos, emprestados ou ainda financiados. A residência também não precisa pertencer ao Minha Casa, Minha Vida.

No caso de imóveis alugados, porém, o morador deve conversar com o proprietário antes de começar qualquer intervenção. Obras que alteram a estrutura, a divisão dos cômodos ou instalações permanentes exigem autorização prévia.

Além disso, o inquilino continuará responsável pelo pagamento do empréstimo mesmo que deixe a residência antes de terminar as parcelas.

O dinheiro pode pagar quais serviços?

O financiamento pode atender obras ligadas à segurança, salubridade, acessibilidade, sustentabilidade, conforto e habitabilidade. Entre as possibilidades estão pintura, troca do telhado, construção de cômodos e instalação de energia solar.

Durante a solicitação, o candidato escolhe até três serviços e informa quanto pretende gastar. A Caixa também pede fotos do ambiente antes da assinatura e acompanha a execução da reforma.

O banco libera o valor em etapas. Por isso, o contratante precisa concluir os serviços e enviar novos registros da área reformada dentro do prazo estabelecido.

Requisitos para conseguir o financiamento

Ter renda dentro do limite não garante automaticamente a contratação. A Caixa analisa o crédito do solicitante e verifica se a prestação cabe no orçamento familiar.

Além disso, o imóvel não pode ficar em área de risco, como locais sujeitos a enchentes, deslizamentos ou rachaduras no terreno. A instituição também considera outras restrições relacionadas à localização da residência.

A abertura de uma conta no banco também pode ser necessária para receber o dinheiro e pagar as parcelas. Entretanto, a própria Caixa esclarece que abrir a conta não garante a aprovação da proposta.

Como fazer a solicitação

O interessado pode começar pela simulação disponibilizada pela Caixa. Nessa etapa, o sistema apresenta uma estimativa das parcelas, dos juros e do valor total do contrato.

Depois da aprovação, a contratação ocorre pelo aplicativo. O solicitante responde às perguntas sobre a moradia, escolhe os serviços, envia as fotos e define a quantidade de parcelas.

Quando mais de uma pessoa participa da composição da renda, a Caixa pode encaminhar a família para atendimento em uma agência. Nesse caso, todos os participantes devem apresentar os documentos solicitados.

Portanto, o programa permite que até moradores de imóveis alugados solicitem recursos para uma reforma. Contudo, o valor constitui uma dívida, depende da aprovação da Caixa e deve caber no orçamento durante todo o prazo do contrato.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vanilda Sousa – Sousa Soluções Imobiliárias (@sousasolucoes)

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