Identificado motociclista que morreu após colisão com SUV na GO-060, em Goiânia

Familiares e amigos utilizaram redes sociais para lamentar o ocorrido: "Por que fizeram isso com meu primo?"

Fábio Bosco da Silva Filho tinha 24 anos e morreu após uma colisão frontal na GO-060, em Goiânia. Caso segue sob investigação da DICT. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Foi identificado como Fábio Bosco da Silva Filho, de 24 anos, o motociclista que morreu após uma colisão frontal com um Honda HR-V na GO-060, em Goiânia, na tarde de domingo (26).

O jovem conduzia uma Honda Biz quando bateu de frente com o SUV, em um trecho onde a rodovia passa por obras e o tráfego opera em pista compartilhada.

Conforme relatos colhidos no local, a condutora do automóvel relatou que Fábio teria invadido a faixa contrária durante uma tentativa de ultrapassagem.

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Ela fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool e permaneceu no local após o acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia, enquanto a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) apura as circunstâncias da colisão.

Conforme o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades deverão ser analisadas para auxiliar na investigação.

Repercussão nas redes

A morte de Fábio Bosco também gerou forte comoção nas redes sociais. Entre as manifestações de pesar, familiares e amigos lamentaram a perda.

Um primo escreveu: “Por que fizeram isso com meu primo?”, enquanto outro parente publicou: “Meu irmão se foi. Que Deus te receba de braços abertos.”

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