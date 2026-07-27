Márcio Corrêa assina ordem de serviço para reforma completa da UPA Vila Esperança, em Anápolis

Unidade receberá obras em todos os ambientes, incluindo a recepção, laboratórios, farmácia, almoxarifado e salas de laudos e de coleta

(Foto: Reprodução/Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) assinou, na manhã desta segunda-feira (27), a ordem de serviço que dará início à reforma e revitalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, na região Sul de Anápolis.

Com investimento total de R$ 3 milhões, a UPA receberá obras em todos os ambientes, incluindo a recepção, os setores de assistência, laboratórios, salas de laudos e de coleta, corredores e áreas de espera, consultórios e também os espaços de uso dos profissionais de saúde.

Os setores de emergência, diagnóstico e apoio também passarão por melhorias. Serão reformadas a sala verde, a sala de medicação, os espaços de raio X, tomografia e ultrassonografia, além da farmácia, almoxarifado e áreas de cozinha e alimentação.

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Segundo a administração municipal, a estrutura da UPA apresentava sérios problemas de deterioração, incluindo infiltração, mofo e más condições das paredes e nos demais ambientes.

O valor levantado para a reforma contou com apoio dos vereadores do município, com a união de emendas impositivas dos parlamentares.

“Todos sabem das dificuldades fiscais do município e eu pedi um apoio dos vereadores. Fica aqui o meu reconhecimento por que quem ganha é a população de Anápolis”, diz o prefeito Márcio Corrêa.

Ainda segundo o prefeito, a reforma vai durar de 8 e 12 meses e integra o processo de reestruturação da rede municipal de saúde e busca oferecer melhores condições de atendimento aos pacientes que necessitam dos serviços de urgência e emergência em Anápolis.

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