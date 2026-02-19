Prefeitura de Anápolis instala novos brinquedos no Parque da Jaiara e na Praça da Vila Esperança
Equipamentos foram implantados em dois bairros e incluem estruturas adaptadas para crianças com deficiência e TEA
A Prefeitura de Anápolis instalou novos brinquedos no Parque da Jaiara e na Praça da Vila Esperança, ampliando as opções de lazer gratuito em duas regiões da cidade.
Na Praça da Vila Esperança, foram colocados três equipamentos: um espaço multirrecreativo, um balanço duplo juvenil e um jogo da velha adaptado, voltado ao estímulo de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Já no Parque da Jaiara, o local passou a contar com seis brinquedos, entre eles uma estrutura multirrecreativa com balanço duplo juvenil, balanço para bebê, jogo da velha inclusivo e um balanço vai-e-vem adaptado para crianças cadeirantes.
Outro destaque é o globo-gaiola, equipamento que permite escalada e interação entre as crianças.
Segundo a administração municipal, a proposta é ampliar os espaços de convivência e garantir acessibilidade para crianças com deficiência.
