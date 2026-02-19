Prefeitura de Anápolis instala novos brinquedos no Parque da Jaiara e na Praça da Vila Esperança

Equipamentos foram implantados em dois bairros e incluem estruturas adaptadas para crianças com deficiência e TEA

Pedro Pedro Ribeiro -
Prefeitura de Anápolis instala novos brinquedos no Parque da Jaiara e na Praça da Vila Esperança
(Fotos: Parque da Jaiara – Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis instalou novos brinquedos no Parque da Jaiara e na Praça da Vila Esperança, ampliando as opções de lazer gratuito em duas regiões da cidade.

Na Praça da Vila Esperança, foram colocados três equipamentos: um espaço multirrecreativo, um balanço duplo juvenil e um jogo da velha adaptado, voltado ao estímulo de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Já no Parque da Jaiara, o local passou a contar com seis brinquedos, entre eles uma estrutura multirrecreativa com balanço duplo juvenil, balanço para bebê, jogo da velha inclusivo e um balanço vai-e-vem adaptado para crianças cadeirantes.

Leia também

Outro destaque é o globo-gaiola, equipamento que permite escalada e interação entre as crianças.

Segundo a administração municipal, a proposta é ampliar os espaços de convivência e garantir acessibilidade para crianças com deficiência.

745050-20260219-231102-d5ea15
745050-20260219-231106-425459
745050-20260219-231109-23121e
745050-20260219-231113-006546
745050-20260219-231001-e46b69
745050-20260219-231225-7b9f4c
745050-20260219-231229-0af64f
745050-20260219-231232-56e497
745050-20260219-231236-31e6a3
745050-20260219-231240-334d4b
745050-20260219-231102-d5ea15
745050-20260219-231106-425459
745050-20260219-231109-23121e
745050-20260219-231113-006546
745050-20260219-231001-e46b69
745050-20260219-231225-7b9f4c
745050-20260219-231229-0af64f
745050-20260219-231232-56e497
745050-20260219-231236-31e6a3
745050-20260219-231240-334d4b

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.