Não é a air fryer: o eletrodoméstico que você precisa desligar da tomada depois de usar

Hábito comum na cozinha pode aumentar riscos silenciosos quando resíduos, calor e falhas elétricas se encontram no mesmo aparelho

(Foto: imagem gerada por inteligência artificial)

Alguns hábitos parecem tão automáticos que dificilmente recebem atenção. O aparelho termina sua função, o alimento é retirado e a rotina segue normalmente, sem que ninguém pense no que continua acontecendo nos minutos seguintes.

Na cozinha, esse descuido pode passar despercebido durante anos.

Porém, a combinação entre calor, resíduos acumulados e conexão permanente com a rede elétrica exige cuidados que vão além de simplesmente apertar um botão.

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Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o alerta não se refere apenas à air fryer.

Um dos eletrodomésticos que deve ser retirado da tomada depois do uso é a torradeira, especialmente por trabalhar com altas temperaturas e acumular migalhas em seu interior.

Por que desligar a torradeira da tomada?

Quando o ciclo termina, a torradeira interrompe o aquecimento e libera o pão.

Ainda assim, o aparelho permanece conectado à rede elétrica enquanto o plugue estiver na tomada.

Em condições normais, isso não significa que as resistências continuarão aquecendo.

O problema aparece quando existem falhas internas, cabo danificado, mau contato ou resíduos próximos aos componentes que atingem temperaturas elevadas.

As migalhas que se acumulam no fundo representam um dos principais pontos de atenção.

Quando não são retiradas com frequência, podem queimar, produzir fumaça e, em situações mais graves, iniciar pequenas chamas dentro do equipamento.

Por isso, além de desconectar o aparelho, é importante esvaziar regularmente a bandeja coletora.

A limpeza deve ser feita somente depois que a torradeira estiver fria e fora da tomada.

Cuidados que reduzem os riscos

A torradeira deve permanecer sobre uma superfície firme, seca e resistente ao calor.

Panos de prato, papéis, embalagens, cortinas e outros materiais inflamáveis precisam ficar afastados durante o funcionamento.

Também é importante observar o estado do cabo e do plugue.

Fios descascados, partes derretidas, faíscas ou cheiro persistente de queimado são sinais de que o equipamento não deve continuar sendo usado.

O plugue precisa ser retirado segurando pela parte rígida.

Puxar diretamente pelo fio pode danificar as conexões internas e aumentar o risco de mau contato com o tempo.

Outro cuidado envolve alimentos que ficam presos.

Facas, garfos e outros objetos metálicos nunca devem ser introduzidos em uma torradeira conectada.

Nesse caso, o correto é retirar o aparelho da tomada, esperar que ele esfrie completamente e tentar remover o alimento com segurança, seguindo as orientações do fabricante.

Outros aparelhos exigem atenção

A recomendação também pode ser aplicada a pequenos eletrodomésticos que produzem calor e não precisam permanecer conectados continuamente.

Sanduicheiras, ferros de passar, chaleiras elétricas e aquecedores portáteis estão entre os exemplos.

Já equipamentos como geladeira e freezer foram projetados para funcionar ligados constantemente.

O micro-ondas também costuma permanecer conectado por causa do relógio e do painel, embora possa ser desligado durante viagens ou longos períodos sem uso.

No caso da air fryer, retirar da tomada após o preparo também é uma medida preventiva válida.

Contudo, a torradeira merece atenção especial por concentrar resíduos secos próximos às áreas de aquecimento.

O cuidado não exige mudanças complexas.

Desligar, esperar esfriar, retirar as migalhas e observar as condições do cabo são medidas simples que ajudam a preservar o aparelho e aumentar a segurança na cozinha.

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