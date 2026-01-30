Tire da tomada: os eletrodomésticos que mais gastam energia durante o dia

Alguns aparelhos consomem energia mesmo no uso diário básico; saber quais são ajuda a reduzir a conta de luz no fim do mês

Gustavo de Souza - 30 de janeiro de 2026

Economizar energia virou prioridade para quem mora sozinho e precisa equilibrar o orçamento. Muitos eletrodomésticos facilitam a rotina, mas também pesam na conta de luz quando usados sem atenção. Conhecer os vilões do consumo é o primeiro passo para gastar menos.

Mesmo aparelhos comuns, presentes em quase todas as casas, podem gerar gastos altos ao longo do mês. O problema não está apenas na potência, mas também no tempo de uso e nos hábitos diários. Pequenas mudanças fazem diferença no valor final.

Por isso, identificar quais equipamentos consomem mais energia ajuda a planejar melhor o uso. Em alguns casos, tirar da tomada ou reduzir o tempo ligado já traz alívio no bolso.

Os maiores vilões da conta de luz

O chuveiro elétrico lidera a lista dos eletrodomésticos que mais gastam energia. Banhos longos e água na posição “inverno” elevam rapidamente o consumo mensal. Reduzir o tempo de uso e a temperatura já impacta positivamente a conta.

Outro destaque é o ar-condicionado, especialmente quando fica ligado por muitas horas seguidas. Dependendo do modelo e da potência, o consumo pode ser muito alto, principalmente em dias quentes. Usar o aparelho com moderação é essencial.

Forno elétrico e lavadora de louças também merecem atenção. Mesmo usados por períodos curtos, acumulam consumo ao longo do mês e podem surpreender no valor final da fatura.

Uso contínuo e hábitos que aumentam o consumo

A geladeira, apesar de não ter potência elevada, funciona 24 horas por dia. Abrir a porta com frequência ou deixá-la aberta por muito tempo aumenta o esforço do motor e o gasto de energia. Organização interna ajuda a evitar desperdícios.

Televisão e ventilador costumam parecer inofensivos, mas o uso diário prolongado gera consumo relevante. TVs maiores e ligadas por várias horas impactam a conta, assim como ventiladores usados durante toda a noite.

Adotar hábitos simples, como desligar aparelhos quando não estão em uso e evitar deixá-los em stand-by, contribui para uma redução real no consumo. Economia começa na rotina.

