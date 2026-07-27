Não é porcelanato, nem cimento queimado: o piso que virou tendência por ser mais barato e resistente, segundo arquitetos
Uma nova tecnologia de revestimento tem conquistado espaço em projetos residenciais por reduzir reformas, facilitar a limpeza e oferecer alta durabilidade, sem a necessidade de remover o piso antigo
Escolher um novo piso costuma ser uma das etapas mais importantes de uma reforma.
Além da aparência, fatores como resistência, facilidade de limpeza, conforto e custo também influenciam a decisão dos moradores.
Por isso, materiais como porcelanato e cimento queimado dominaram os projetos de arquitetura nos últimos anos.
No entanto, novas tecnologias começaram a ganhar espaço na construção civil.
Entre elas, o revestimento monolítico mineral chama a atenção de arquitetos por oferecer instalação mais simples, alta durabilidade e menor impacto ambiental.
Além disso, o material permite renovar ambientes sem retirar o piso antigo. Dessa forma, reduz o tempo da obra, diminui os custos e evita a geração de grandes volumes de entulho.
Como funciona o revestimento monolítico mineral?
O revestimento utiliza uma mistura de agregados minerais finos com polímeros aquosos de alta performance.
Em seguida, essa combinação forma uma massa autonivelante com poucos milímetros de espessura.
Depois da aplicação, o material adere diretamente ao piso existente. Assim, elimina a necessidade de quebrar o revestimento antigo antes da reforma.
Como consequência, a obra fica mais rápida, gera menos sujeira e reduz gastos com demolição e descarte de resíduos.
Quais são as principais vantagens?
- Segundo arquitetos, esse revestimento reúne benefícios que vão muito além da estética.
Limpeza mais simples
Como o piso forma uma superfície contínua, ele não possui juntas nem rejuntes.
Por esse motivo, a sujeira encontra menos pontos para se acumular.
Na prática, basta utilizar água e sabão neutro para realizar a limpeza diária.
Além disso, a ausência de rejuntes reduz o risco de encardimento ao longo do tempo.
Maior resistência
Os polímeros presentes na composição tornam o revestimento mais flexível.
Dessa maneira, o material acompanha pequenas movimentações estruturais do imóvel.
Consequentemente, o risco de trincas e fissuras diminui significativamente.
Mais conforto térmico
Outra vantagem aparece na sensação ao caminhar descalço.
Diferentemente de muitos pisos cerâmicos, esse revestimento acompanha a temperatura ambiente de forma mais equilibrada.
Assim, o toque costuma ser mais agradável durante todas as estações do ano.
Sustentabilidade também chama atenção
Além das vantagens práticas, o revestimento também oferece benefícios ambientais.
Sua fabricação consome menos energia do que a produção de diversos pisos cerâmicos tradicionais.
Ao mesmo tempo, a aplicação acontece sobre o revestimento já existente.
Com isso, a reforma produz muito menos entulho.
Além disso, a redução de resíduos diminui o impacto ambiental e reduz a quantidade de materiais enviados para aterros sanitários.
Cuidados antes da instalação
- Apesar da praticidade, especialistas recomendam alguns cuidados antes da aplicação.
Entre as principais orientações, estão:
- contratar profissionais especializados em revestimentos autonivelantes;
- avaliar a umidade do contrapiso antes da instalação;
- utilizar materiais certificados pelo fabricante;
- seguir todas as recomendações técnicas de aplicação.
Dessa forma, aumenta-se a durabilidade do revestimento e diminuem-se as chances de descolamentos ou outros problemas futuros.
Vale a pena investir nesse tipo de piso?
O revestimento monolítico mineral surge como uma alternativa para quem deseja modernizar os ambientes sem enfrentar grandes reformas.
Além de eliminar o quebra-quebra, o material oferece boa resistência, limpeza facilitada e conforto no uso diário.
Por outro lado, o sucesso da instalação depende da escolha de profissionais qualificados e de materiais certificados.
Ainda assim, muitos arquitetos acreditam que essa tecnologia continuará ganhando espaço nos próximos anos.
Por fim, o revestimento reúne praticidade, sustentabilidade, economia e durabilidade.
Por isso, desponta como uma das principais tendências para reformas residenciais e comerciais.
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