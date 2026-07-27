Vidros abertos ou ar-condicionado: veja qual opção consome menos combustível ao dirigir na estrada, segundo mecânicos

Pequena escolha durante o percurso pode provocar impacto maior do que muitos imaginam diariamente

(Imagem: Ilustração/IA)

O debate entre manter os vidros abertos ou ligar o ar-condicionado durante viagens pela estrada é comum entre motoristas que desejam economizar combustível.

Segundo os mecânicos especializados em manutenção automotiva, a resposta depende principalmente da velocidade do veículo.

Isso porque tanto o sistema de climatização quanto a resistência do ar influenciam diretamente no desempenho do motor e, consequentemente, no consumo.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Em velocidades mais baixas, circular com os vidros abertos costuma representar menor impacto no gasto de combustível, já que o esforço provocado pela entrada de ar ainda é reduzido. Porém, ao atingir velocidades típicas de rodovias, o cenário muda.

O aumento da resistência aerodinâmica faz o motor trabalhar mais para manter o ritmo, elevando o consumo mesmo sem o uso do ar-condicionado.

Resistência do ar

Na avaliação de mecânicos, acima de aproximadamente 80 km/h, utilizar o ar-condicionado com os vidros fechados tende a ser a alternativa mais eficiente.

Embora o compressor exija potência do motor, a carroceria fechada preserva a aerodinâmica do veículo, reduzindo o arrasto causado pelo vento. O resultado pode ser um consumo menor do que trafegar com todas as janelas abertas em alta velocidade.

Escolha inteligente

Além da economia de combustível, especialistas lembram que manter os vidros fechados em rodovias também melhora o conforto dos ocupantes, reduz a entrada de poeira e diminui o nível de ruído dentro da cabine.

A orientação é adaptar a escolha às condições de uso: em trechos urbanos e velocidades reduzidas, os vidros podem ser vantajosos; já nas estradas, o ar-condicionado costuma oferecer melhor equilíbrio entre eficiência, conforto e desempenho do veículo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!