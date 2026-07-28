A menor cidade do Brasil tem só 856 moradores, dois bairros e não registra um assassinato há mais de 60 anos

Pequeno município surpreende visitantes pela rotina pacata, simplicidade marcante e histórias curiosas preservadas diariamente sempre

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Serra da Saudade, localizada na região Centro-Oeste de Minas Gerais, é o município menos populoso do Brasil. Segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possui apenas 856 habitantes e mantém esse posto há mais de uma década.

Apesar do tamanho reduzido, o município chama a atenção por outro motivo: o último homicídio registrado ocorreu em 1967, o que representa mais de seis décadas sem assassinatos, um indicador raro no país.

Com apenas dois bairros, Centro e São Geraldo, Serra da Saudade preserva um estilo de vida típico do interior, onde praticamente todos os moradores se conhecem.

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A rotina é marcada pela tranquilidade, com casas sem muros altos em diversas áreas e forte convivência entre vizinhos. A economia é baseada principalmente na agropecuária, na agricultura familiar e nos serviços públicos, enquanto o comércio atende às necessidades básicas da população.

Segurança exemplar

A baixa criminalidade é atribuída por autoridades e moradores ao forte senso de comunidade e aos laços familiares presentes no município.

A Polícia Militar mantém acompanhamento constante da cidade, mas ocorrências graves são extremamente raras.

Além da segurança, Serra da Saudade oferece serviços essenciais, como escola municipal, posto de saúde, creche, ginásio poliesportivo e espaços públicos destinados ao lazer da população, mesmo com o número reduzido de habitantes.

Tranquilidade reconhecida

Quem visita Serra da Saudade encontra um ambiente bastante diferente das grandes cidades. As ruas curtas, o ritmo calmo e a proximidade entre os moradores fazem do município um exemplo de vida comunitária.

Festas religiosas e eventos tradicionais ajudam a preservar a cultura local, enquanto a paisagem do interior mineiro completa o cenário que desperta curiosidade de turistas e pesquisadores interessados em conhecer o menor município brasileiro em população.

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