Açúcar cristal, demerara, mascavo ou mel: qual é a diferença e a melhor opção para comprar no supermercado, segundo fabricantes

Fabricantes explicam as características de cada tipo de açúcar e do mel para ajudar o consumidor a escolher a melhor opção

(Foto: Reprodução)

Quem passa pelo corredor de açúcares no supermercado encontra diversas opções, como cristal, demerara, mascavo e até mel, e nem sempre sabe qual escolher.

Embora todos sejam usados para adoçar alimentos e bebidas, eles apresentam diferenças importantes no processo de fabricação, no sabor, na textura e na composição. Segundo fabricantes e especialistas, a escolha ideal depende do uso que será dado ao produto.

O açúcar cristal é um dos mais consumidos no Brasil. Ele passa por um processo de purificação que resulta em cristais maiores e mais transparentes.

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Tem sabor neutro, boa durabilidade e costuma ser a escolha para receitas de bolos, doces e compotas. Apesar de ser menos refinado que o açúcar branco comum, perde grande parte dos minerais presentes na cana durante o processamento.

Já o açúcar demerara sofre menos etapas de refinamento. Por isso, mantém uma coloração dourada, sabor levemente caramelizado e preserva parte dos minerais naturais da cana. Além disso, dissolve com facilidade e é bastante utilizado em cafés, sucos e preparações do dia a dia.

O açúcar mascavo é o menos processado entre os três. Ele não passa pelo refinamento, preservando parte do melaço da cana, o que garante cor escura, aroma intenso e sabor marcante.

Também concentra mais minerais, embora isso não o torne um alimento de consumo livre, já que continua sendo rico em sacarose.

O mel, por sua vez, é um adoçante natural produzido pelas abelhas. Além de açúcares naturais, contém pequenas quantidades de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes.

Seu sabor varia conforme a origem floral e costuma ser indicado para adoçar bebidas, frutas, iogurtes e algumas receitas culinárias.

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