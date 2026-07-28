Colocar bicarbonato de sódio na entrada de casa: para que serve e por que é recomendado

Truque doméstico ganhou popularidade por recorrer a um produto barato, mas seus efeitos dependem do problema encontrado no ambiente

(Foto: Reprodução)

A entrada de casa é uma das áreas mais expostas à poeira, à umidade e aos resíduos trazidos pelos calçados. Também pode concentrar odores, especialmente quando fica próxima a lixeiras, sapateiras, vasos de plantas ou locais frequentados por animais.

Para tentar amenizar esses problemas, algumas pessoas passaram a colocar bicarbonato de sódio perto da porta, sobre a soleira ou em pequenos recipientes.

O produto é conhecido pela capacidade de neutralizar determinados odores e auxiliar na limpeza de superfícies resistentes.

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Entretanto, a técnica possui limitações.

O bicarbonato não resolve infiltrações, não substitui a higienização adequada e tampouco deve ser tratado como método garantido para eliminar formigas ou outros insetos.

Pode ajudar contra odores

Um dos usos mais conhecidos do bicarbonato é a redução de cheiros desagradáveis.

Por ser uma substância levemente alcalina, ele pode reagir com alguns compostos responsáveis pelo mau odor.

Na entrada da residência, o produto pode ser colocado em um recipiente pequeno e aberto, fora da área de circulação.

A medida pode ajudar quando o cheiro vem de sapatos, lixo ou umidade leve.

Ainda assim, é necessário identificar a origem.

Odores persistentes podem indicar esgoto, infiltração, mofo, urina de animais ou sujeira acumulada.

Auxilia na limpeza da soleira

O bicarbonato também possui ação abrasiva suave.

Quando usado com cuidado, pode ajudar a soltar resíduos presos em pisos e soleiras resistentes.

Uma pequena quantidade pode ser aplicada com pano úmido ou esponja macia.

Depois, a área precisa ser bem enxaguada para evitar marcas esbranquiçadas.

O teste em um ponto discreto é importante. Pedras naturais, madeira, revestimentos escuros e superfícies polidas podem manchar ou riscar.

Bicarbonato afasta formigas?

Espalhar bicarbonato em frestas e rodapés é um truque popular para tentar afastar formigas.

Contudo, o método não deve ser apresentado como solução definitiva para uma infestação.

A presença recorrente dos insetos exige medidas como eliminar restos de alimentos, fechar embalagens, limpar trilhas e vedar pontos de entrada.

Em alguns casos, também pode ser necessário identificar e tratar o ninho.

Misturas com açúcar devem ser evitadas sem orientação, pois podem atrair ainda mais formigas.

Quando o problema persiste, produtos específicos ou controle profissional tendem a ser mais adequados.

Não resolve problemas de umidade

O bicarbonato consegue reter uma pequena quantidade de umidade, principalmente em ambientes fechados.

Porém, sua ação é limitada e não se compara à de um desumidificador.

Infiltrações, vazamentos, mofo recorrente e falhas de impermeabilização precisam ser corrigidos na origem.

Apenas espalhar o pó pode esconder o problema por pouco tempo, sem impedir que ele retorne.

Em áreas externas, chuva e vento também retiram rapidamente o produto da entrada.

Cuidados durante o uso

Não é recomendado cobrir toda a entrada com bicarbonato.

Além de gerar desperdício, o excesso pode deixar o piso escorregadio quando entra em contato com água.

O pó deve permanecer longe de crianças e animais.

Embora seja comum na cozinha, sua ingestão em grandes quantidades pode provocar problemas de saúde.

Também é importante não misturá-lo com outros produtos de limpeza sem orientação.

Para uso doméstico, pequenas quantidades e aplicação localizada são suficientes.

Assim, o bicarbonato pode funcionar como auxiliar contra odores e sujeiras leves.

Porém, não substitui a limpeza, o controle adequado de pragas nem o reparo de problemas estruturais.

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