Bater casca de limão com bicarbonato de sódio: para que serve e por que é recomendado

Mistura simples reaproveita um item que normalmente vai para o lixo e pode facilitar algumas tarefas domésticas quando usada corretamente

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Na rotina da casa, soluções úteis nem sempre estão em produtos caros ou difíceis de encontrar. Alguns ingredientes presentes na cozinha podem ganhar uma segunda função antes de serem descartados.

Esse reaproveitamento, porém, exige cuidado.

Nem toda receita popular serve para qualquer superfície, e a combinação errada pode provocar manchas, riscos ou danos permanentes em determinados materiais.

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Entre os truques que ganharam popularidade está bater casca de limão com bicarbonato de sódio.

A mistura forma uma pasta levemente abrasiva, indicada para auxiliar na retirada de sujeiras superficiais, resíduos de gordura e odores em áreas resistentes da casa.

Para que serve a mistura?

A casca do limão possui óleos naturais responsáveis pelo aroma cítrico característico.

Esses componentes podem ajudar a soltar resíduos gordurosos e deixar um cheiro mais agradável após a limpeza.

Já o bicarbonato de sódio funciona como um abrasivo suave.

Ao ser esfregado, ele facilita a remoção de sujeiras que ficaram presas na superfície, sem exigir tanta força.

A união dos ingredientes pode ser usada na limpeza de azulejos, lixeiras, algumas panelas, recipientes e partes laváveis da cozinha.

Também pode ajudar a diminuir odores em superfícies que acumulam resíduos de alimentos.

Apesar disso, a receita não deve ser apresentada como desinfetante.

Ela pode auxiliar na limpeza, mas não substitui detergentes ou produtos próprios quando é necessário eliminar microrganismos.

Como preparar

Uma forma simples de preparar a mistura é colocar as cascas de dois limões no liquidificador.

Em seguida, acrescente cerca de meia xícara de água e duas colheres de bicarbonato de sódio.

Bata até obter uma mistura pastosa. Caso fique muito líquida, adicione uma pequena quantidade de bicarbonato. Se estiver difícil de espalhar, coloque um pouco mais de água.

A pasta pode ser aplicada com uma esponja macia ou um pano.

Depois, é necessário esfregar delicadamente e enxaguar bem para não deixar resíduos.

Em locais que entram em contato com alimentos, a retirada completa do produto é ainda mais importante.

O ideal é finalizar a limpeza com água e detergente neutro.

Onde não usar

A mistura não deve ser aplicada indiscriminadamente.

O limão contém componentes ácidos, enquanto o bicarbonato possui textura abrasiva. Por isso, ambos podem danificar materiais delicados.

Mármore, travertino, calcário e outras pedras naturais devem ficar longe da receita.

A acidez pode causar manchas, perda de brilho e desgaste da superfície.

Também é necessário ter cuidado com madeira, alumínio, telas, pinturas, peças com acabamento brilhante e eletrodomésticos.

Antes de usar, faça um teste em uma área pequena e pouco visível.

Por que a mistura é recomendada?

O principal motivo é o reaproveitamento da casca do limão, que normalmente seria descartada.

Além disso, os ingredientes são acessíveis e podem ajudar em tarefas leves de manutenção.

A receita, entretanto, não deve ser consumida nem utilizada como enxaguante bucal.

Também não existem motivos para associá-la a efeitos desintoxicantes ou ao equilíbrio da acidez do organismo.

Na limpeza doméstica, o melhor resultado vem do uso moderado e da escolha correta da superfície.

Quando aplicada com cuidado, a pasta pode ser uma alternativa para remover sujeiras leves e aproveitar melhor o que já existe na cozinha.

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