Criminosos invadem secretaria na madrugada, levando caminhonete oficial e computadores em Abadiânia

Informações preliminares apontam que portas do prédio público não apresentavam sinais de arrombamento, e hipótese é que suspeitos tenham forçado cadeado para adentrar local

Vídeo registrou momento em que caminhonete era levada por criminosos, em Abadiânia. (Imagem: Reprodução)

Na madrugada desta terça-feira (28), criminosos invadiram a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Abadiânia e furtaram uma caminhonete oficial, computadores e outros equipamentos. O crime aconteceu por volta das 4h50.

Informações preliminares apontam que os suspeitos levaram uma caminhonete oficial da Prefeitura, além de aproximadamente oito computadores (entre notebooks e máquinas de mesa) e um botijão de gás.

No local, foi constatado que a secretaria não possuía sistema interno de monitoramento por câmeras nem alarme.

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Os policiais também verificaram que as portas não apresentavam sinais aparentes de arrombamento. Além disso, foi identificado que o portão por onde a caminhonete saiu ficava apenas encostado, sem cadeado para trancá-lo.

Câmeras de monitoramento em imóveis vizinhos registraram o momento em que a caminhonete era levada dos terrenos da Secretaria.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado, e os bens furtados não haviam sido recuperados. O caso será investigado pela Polícia Civil de Abadiânia.

A reportagem entrou em contato com o secretário municipal do Meio Ambiente, Raphael Teixeira Lima Móvio, solicitando um posicionamento sobre o caso.

Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

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