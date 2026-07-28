Daniel Vilela lançará candidatura ao governo com a maior coalizão política de Goiás em convenção do MDB

Expectativa é de participação maciça de lideranças políticas de todas as regiões do estado

Convenção será no dia 05 de agosto e reunirá centenas de líderes políticos de todas as regiões de Goiás (Foto: Divulgação)

No próximo dia 05 de agosto, o MDB Goiás vai promover a convenção partidária que alçará, oficialmente, o governador Daniel Vilela ao posto de candidato ao governo estadual nestas eleições de 2026.

O evento deverá ser um marco, não só para o partido, mas para toda a ala governista que, ao longo de meses de negociação, conseguiu agremiar um total de dez partidos e duas federações em apoio ao projeto político iniciado por Ronaldo Caiado (PSD) em Goiás.

A expectativa é de participação maciça de lideranças políticas de todas as regiões do estado, incluindo centenas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, além de presidentes de partidos.

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Integram a coligação de apoio a Daniel o MDB, PSD, Republicanos, Podemos, Avante, Mobiliza, Agir e Democracia Cristã (DC), além da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, e da Federação PRD-Solidariedade.

Com a maior aliança partidária entre todos os postulantes, o governador deve chegar ao período eleitoral com o maior tempo de propaganda eleitoral em rádio e televisão.

Como revelado em reportagem do Portal 6, a estimativa é que o MDB abocanhe uma fatia de quase 5 minutos dos 10 destinados à disputa pelo Palácio das Esmeraldas.

Por outro lado, os pré-candidatos concorrentes contam com apoio bem menos expressivo. O senador Wilder Morais (PL), por exemplo, agregou apenas o apoio do partido Novo, enquanto o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) contará com a Federação PSDB-Cidadania.

O PT deverá homologar a candidatura do ex-deputado federal Luis Cesar Bueno, apoiado pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), PSB e Federação PSOL-Rede.

A Unidade Popular (UP), por sua vez, deve manter a tradição de candidatura própria, com a professora Luciana Amorim representando a legenda.

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