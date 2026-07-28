Dono de supermercado de Anápolis é espancado após atrasar pagamento de dívida por apenas 2 dias

Vítima planejava fazer o pagamento no dia das agressões, mas foi surpreendida por invasores com pedras e barra de ferro

Imagem ilustrativa de corredor de supermercado. (Foto: Reprodução)

O dono de um supermercado de Anápolis, de 56 anos, foi agredido na tarde da última segunda-feira (27) por três homens que invadiram o imóvel onde o estabelecimento funciona, na região Norte da cidade.

Conforme apurado pelo Portal 6, a motivação da agressão seria o atraso de apenas dois dias no pagamento da prestação mensal do estabelecimento.

O supermercado foi adquirido pela vítima em janeiro deste ano, quando ficou acordado pagamentos mensais. A prestação de julho seria paga no sábado (25), mas o comerciante só conseguiu pagar uma parte, informando que completaria o valor durante a semana.

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Ele retornou a Anápolis na segunda-feira (27), quando faria o pagamento da segundo metade. Entretanto, por volta das 16h ele foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local do comércio e exigiram a abertura dos portões.

Ao desconfiar da situação, o comerciante recusou o pedido. Nesse momento, os suspeitos invadiram a garagem do imóvel e iniciaram as agressões com pedradas e uma barra de ferro.

A vítima tentou se defender, mas acabou caindo durante o ataque. Em meio à violência, os invasores exigiam dinheiro e um deles chegou a ameaçar atirar, embora nenhuma arma de fogo tenha sido vista pela vítima.

Em certo momento, um terceiro criminoso chegou ao local, que foi reconhecido como sendo o ex-proprietário do estabelecimento.

Após as agressões, os suspeitos deixaram o local sem levar qualquer quantia em dinheiro. O comerciante procurou atendimento médico, passando por duas unidades de saúde antes de receber alta.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

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