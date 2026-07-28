Filho de pedreiro e dona de casa, jovem acordava todo dia às 4h da madrugada para estudar antes da escola, ficava estudando até as 21h, nunca estudou em escola particular e depois de tanto esforço conquistou uma vaga em Medicina em uma Universidade Federal

Wederson Rodrigues estudou toda a vida em escola pública e manteve uma rotina intensa até conquistar uma vaga em Medicina pelo Sisu

(Foto: Reprodução/Secom)

Acordar entre 4h e 5h da manhã para estudar antes das aulas, revisar conteúdos durante os intervalos da escola e retomar os livros até as 21h.

Essa foi a rotina de Wederson Rodrigues, de 18 anos, que conquistou uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) após ser aprovado na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Filho do pedreiro Edvaldo Rodrigues e da dona de casa Raimunda Lopes, o estudante cursou toda a educação básica em escolas públicas. A aprovação representa a realização de um sonho construído ao longo de anos de dedicação e incentivo familiar.

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Segundo Wederson, a decisão de acordar antes do amanhecer permitia aproveitar melhor o tempo antes de seguir para o Centro Estadual de Tempo Integral Miguel Arcoverde, onde concluiu o ensino médio. Durante os intervalos das aulas, ele também revisava conteúdos e, após voltar para casa, retomava os estudos depois da academia.

O incentivo dos pais foi decisivo durante a preparação. Mesmo tendo estudado apenas até as séries iniciais do ensino fundamental, eles sempre reforçaram a importância da educação e incentivaram o filho a não desistir do objetivo de ingressar em uma universidade pública.

Antes da aprovação em Medicina, Wederson também se destacou na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), conquistando medalha de prata em 2024 e bronze em 2025. O desempenho ainda o levou a atuar como monitor de Matemática em um programa da Secretaria de Estado da Educação.

Durante a preparação para o Enem, o estudante concentrou os estudos principalmente em Ciências da Natureza, Matemática, Redação e exercícios de interpretação de texto, aproveitando a base construída ao longo da trajetória na rede pública.

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