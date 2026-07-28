Grilos cantando dentro de casa ou no jardim à noite: o que isso significa e por que pode ser um bom sinal

Canto dos grilos durante a noite pode indicar que o jardim tem condições favoráveis para pequenos animais e equilíbrio natural

(Foto: Reprodução/Pexels)

O canto dos grilos durante a noite, seja no jardim ou próximo da casa, pode indicar que o ambiente oferece condições favoráveis para esses insetos. A presença deles costuma estar relacionada a locais com abrigo, alimento, umidade adequada e menor uso de produtos químicos.

Apesar de muitas pessoas associarem o som a incômodo, os grilos fazem parte do equilíbrio natural e ajudam a revelar características do ambiente onde vivem.

Por que os grilos cantam durante a noite?

O canto dos grilos é uma forma de comunicação usada principalmente pelos machos. O som acontece com mais frequência à noite porque as temperaturas são mais amenas e há menor risco de exposição a predadores.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Entre as principais funções do canto estão:

Atrair fêmeas para reprodução;

Marcar território;

Afastar outros machos;

Participar do cortejo;

Estabelecer comunicação em áreas com vegetação.

A intensidade do som pode mudar conforme a espécie e a temperatura. Em noites mais quentes, os grilos costumam ficar mais ativos.

Grilo não canta com a boca; saiba como o som é produzido

Ao contrário do que muitos imaginam, o grilo não usa a boca para produzir seu famoso som. O ruído é criado por um processo chamado estridulação.

O macho esfrega uma asa dianteira contra a outra, fazendo com que estruturas semelhantes a uma lima e um raspador produzam vibrações. Essas vibrações se espalham pelo ar e formam o canto característico do inseto.

Ter grilos no jardim pode indicar equilíbrio ambiental

Encontrar alguns grilos no quintal pode ser um sinal de que o espaço oferece condições para pequenos animais. A presença desses insetos costuma estar associada a:

Plantas e folhas que servem como abrigo;

Solo com umidade suficiente;

Matéria orgânica disponível;

Menor aplicação de inseticidas;

Presença de predadores naturais, como aves e lagartixas.

Grilo dentro de casa significa infestação?

Um grilo dentro de casa não indica necessariamente uma infestação. Muitas vezes, o inseto entra em busca de abrigo, atraído pela iluminação ou por pequenas frestas.

A preocupação aumenta quando há grande quantidade de indivíduos, aparecimento frequente ou sinais como ovos e danos em objetos.

Para evitar a entrada dos insetos, é recomendado vedar aberturas, limpar áreas escondidas e evitar acúmulo de restos de alimentos.

Como manter os grilos sem prejudicar o jardim?

Não é necessário eliminar completamente os grilos do ambiente. Jardins com vegetação e áreas de abrigo ajudam a preservar a biodiversidade.

O uso exagerado de inseticidas pode prejudicar outros animais importantes para o equilíbrio natural.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!