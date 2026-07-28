Reta final para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Luziânia com mais de 130 vagas

Oportunidades são para todos os níveis de ensino, em diversos órgãos da administração pública municipal

Imagem ilustrativa de candidato fazendo concurso público. (Foto: Divulgação/Caesb)

Interessados em concorrer a uma das 133 vagas abertas pela Prefeitura de Luziânia devem ficar atentos: as inscrições para o processo seletivo simplificado terminam já nesta quarta-feira (29).

O cadastro de interessados é feito online e gratuitamente pelo site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Caso prefira, o candidato também pode se inscrever presencialmente na sede da pasta, situada à Rua Coronel Antônio Carneiro, nº 338, Centro.

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Conforme o edital da seleção, as vagas englobam todos os níveis de ensino, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 3 mil, a depender da escolaridade.

Entre os órgãos com oportunidades abertas, estão o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Serviço de Acolhimento, o Centro de Convivência, a unidade do Cadastro Único municipal, o Conselho Tutelar, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o SINE, entre outras pastas.

A seleção será feita em fase única, mediante análise de currículo, experiência profissional e títulos, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

O contrato temporário poderá ter duração de até 3 anos, admitindo prorrogação até o prazo total de 5 anos, conforme necessidade da Administração Pública, interesse público e disponibilidade orçamentária. Mais informações podem ser obtidas no edital completo.

Confira as vagas:

Assistente Social – CRAS (11 vagas)

Psicólogo – CRAS (10 vagas)

Serviços Gerais – CRAS (4 vagas)

Educador Social – SCFV/CRAS (8 vagas)

Pedagogo – SCFV/CRAS (1 vaga)

Assistente Social – Centro de Convivência (1 vaga)

Pedagogo – Centro de Convivência (3 vagas)

Educador Social – Centro de Convivência (3 vagas)

Serviços Gerais – Centro de Convivência (2 vagas)

Visitadores – Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz (5 vagas)

Psicólogo – CREAS – Medidas Socioeducativas (1 vaga)

Educador Social – CREAS – Medidas Socioeducativas (2 vagas)

Serviços Gerais – CREAS – Medidas Socioeducativas (1 vaga)

Assistente Social – CREAS (5 vagas)

Psicólogo – CREAS (3 vagas)

Pedagogo – CREAS (2 vagas)

Agente Administrativo – CREAS (1 vaga)

Educador Social – CREAS (5 vagas)

Serviços Gerais – CREAS (1 vaga)

Assistente Social – Serviço de Acolhimento (4 vagas)

Psicólogo – Serviço de Acolhimento (4 vagas)

Cuidador de Criança – Serviço de Acolhimento (15 vagas)

Serviços Gerais – Serviço de Acolhimento (6 vagas)

Cozinheira – Serviço de Acolhimento (4 vagas)

Assistente Social – Unidade do Cadastro Único (3 vagas)

Entrevistador – Unidade do Cadastro Único (4 vagas)

Serviços Gerais – Unidade do Cadastro Único (1 vaga)

Assistente Social – Centro Integrado 18 de maio (1 vaga)

Psicólogo – Centro Integrado 18 de maio (1 vaga)

Agente Administrativo – Centro Integrado 18 de maio (2 vagas)

Serviços Gerais – Conselho Tutelar (2 vagas)

Serviços Gerais – Sine (1 vaga)

Assistente Social – Centro Especializado de Atendimento à Mulher (1 vaga)

Assistente Social – SMDST (6 vagas)

Psicólogo – SMDST (2 vagas)

Pedagogo – SMDST (2 vagas)

Analista de Gestão dos SUAS – SMDST (2 vagas)

Agente Administrativo – SMDST (2 vagas)

Auxiliar de TI – SMDST (1 vaga)

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