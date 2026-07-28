Urban vai disponibilizar linhas especiais e diretas para a Expoana 2026

Concessionária informou que divulgará em breve os horários, trajetos e pontos de embarque para atender o público do evento

(Foto: Reprodução)

Quem pretende participar da 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana 2026) contará com uma opção extra de deslocamento até o Parque de Exposições Agropecuárias.

A Urban, concessionária responsável pelo transporte coletivo de Anápolis, confirmou que irá disponibilizar linhas especiais de ônibus para atender o público durante o evento.

Apesar do reforço na operação, o serviço não será gratuito. Os passageiros deverão pagar a tarifa normalmente para embarcar nos coletivos destinados à feira.

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A empresa informou que os detalhes da operação especial, como linhas, itinerários, horários e pontos de embarque, serão divulgados nas próximas horas.

A iniciativa busca facilitar o acesso ao Parque de Exposições, oferecendo mais uma alternativa de transporte para os visitantes da Expoana e contribuindo para reduzir o fluxo de veículos particulares nas imediações do evento.

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