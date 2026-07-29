Acionada após crise com Michelle, mulher de Flávio Bolsonaro foi denunciada no caso da ‘rachadinha’

Segundo a investigação do MP-RJ, Fernanda Bolsonaro participou de transações financeiras e imobiliárias que teriam sido usadas para ocultar recursos do esquema

Fernanda Bolsonaro acompanha o marido, Flávio Bolsonaro. Ela foi denunciada pelo MP-RJ no caso da “rachadinha”, mas o processo acabou arquivado após decisões do STJ e do STF. (Foto: Reprodução)

ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Acionada pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL) após a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a mulher do senador, Fernanda Bolsonaro, teve participação direta no escândalo da “rachadinha” e foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro junto com o marido.

Fernanda recebeu depósito de Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do esquema, dias antes de quitar a parcela de entrada num apartamento adquirido pelo casal, em 2011.

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Há ainda relatos de outros depósitos fracionados, bem como envolvimento na abertura da loja de chocolates mantida pelo senador.

A acusação foi arquivada em razão da anulação das provas pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal).

Em nota, a assessoria da campanha de Flávio afirmou ser “essencial deixar claro que as denúncias não procedem, tanto que não foram acolhidas pela Justiça por completa falta de comprovação dos fatos”.

“Decisões do STJ e do STF invalidaram todas as provas da investigação.

Por consequência óbvia, o caso foi arquivado. A reportagem da Folha não tem fundamentação jornalística, sendo distorcida apenas para atingir a reputação de Fernanda, esposa do senador e do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Ambos têm reputação ilibada, são ficha limpa, lutam e acreditam que um outro Brasil é possível.

Ao contrário de Lula, condenado duas vezes em segunda instância e preso pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e que se tornou um presidente símbolo do retrocesso.”

Fernanda Bolsonaro está sendo preparada para participar de forma mais ativa da campanha do marido para reduzir a resistência junto ao eleitorado feminino.

A atuação já estava nos planos da equipe do senador, mas ganhou urgência após a briga pública com Michelle. O candidato do PL tenta reverter a rejeição no eleitorado feminino.

Na convenção do PL, realizada em São Paulo no último sábado (25), a esposa ganhou destaque no palco e ficou ao lado do marido ao longo do evento. “Você é minha coluna vertebral”, afirmou o presidenciável.

Segundo o Ministério Público, Fernanda também participou do esquema das “rachadinhas” do marido no antigo gabinete dele na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Ela esteve em todas as transações imobiliárias com o marido a partir de 2010, quando os dois se casaram. De acordo com o MP-RJ, o senador realizou a lavagem de R$ 638 mil do esquema por meio da compra e venda de apartamentos no Rio de Janeiro, com a dentista como coproprietária.

A Procuradoria apontou uso da conta bancária de Fernanda em algumas dessas negociações.

Em 2011, Queiroz depositou R$ 25 mil em dinheiro na conta bancária da dentista.

O aporte, em conjunto com outros realizados no mesmo período, deu lastro para o pagamento dias depois da primeira parcela da compra de uma cobertura pelo casal em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro.

Em dezembro do mesmo ano, um novo depósito de R$ 20 mil em espécie caiu na conta de Fernanda.

A quebra de sigilo bancário apontou a própria dentista como a responsável pelo aporte. Contudo, o Ministério Público afirma que o dinheiro tinha como origem Miguel Grillo, chefe de gabinete de Flávio na Alerj.

A conclusão se deve ao fato de que, minutos antes da entrada na conta de Fernanda, houve um saque de mesmo valor na conta de Miguel.

As duas operações (saque e depósito em espécie) foram realizadas em agências de Ipanema distantes 400 metros uma da outra, num intervalo de 30 minutos.

A denúncia afirma que, após notarem a identificação dos depósitos nas contas, os envolvidos no esquema passaram a tentar driblar o rastreamento da origem dos valores.

Para isso, realizavam aportes fracionados de até R$ 5.000, montante que não exigia identificação do depositante.

Em 2014, o casal adquiriu um apartamento na Barra da Tijuca.

A conta da dentista recebeu R$ 20 mil em depósitos fracionados antes do pagamento da primeira parcela de R$ 50 mil do imóvel.

Foram três depósitos de R$ 5.000 e dois de R$ 3.000 e R$ 2.000, cada. Dias depois, foi desembolsada a primeira parcela.

O MP-RJ também apontou que partiu da conta bancária de Fernanda a transferência de R$ 350 mil para a compra da loja de chocolate administrada por Flávio a partir de 2015. Também foi em nome da dentista que houve a integralização de R$ 200 mil para compor o capital social da empresa.

“Apesar de não figurar nos contratos, a esposa de Flávio Bolsonaro arcou não apenas com as dívidas do marido, como também integralizou a parte do sócio Alexandre Santini no capital da sociedade, sendo ela a única pessoa a aportar recursos próprios para formar o capital de giro da empresa, sem que haja uma justificativa aparente e sem qualquer registro dessas doações nas declarações de renda dos envolvidos”, afirmou o MP-RJ.

A transação envolvendo a loja de chocolates, contudo, não foi tema da denúncia apresentada à Justiça do Rio de Janeiro e depois arquivada.

Ela foi exposta no pedido de busca e apreensão realizado em dezembro de 2019, ainda no curso das investigações do caso.

Assim como Fernanda, Michelle também foi citada no caso das “rachadinhas” de Flávio.

A ex-primeira-dama não foi denunciada, mas a quebra de sigilo bancário de Queiroz e da mulher apontou o depósito de R$ 89 mil em cheques na sua conta.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma que o pagamento se refere à quitação de um empréstimo.

A reportagem enviou questionamentos sobre cada uma das acusações do MP-RJ, mas a assessoria da campanha não explicou as transações envolvendo as contas de Fernanda.