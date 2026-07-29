Anvisa proíbe a venda de queijo minas e molho pesto em supermercados de todo o país

Medida da Anvisa suspende venda e determina recolhimento de lotes específicos de queijo minas artesanal e molho pesto

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Rica Nata)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário de um lote de queijo minas artesanal e de um lote de molho pesto após identificar irregularidades nos produtos. A medida também prevê a suspensão da comercialização, distribuição e consumo dos lotes afetados.

Qual queijo minas foi suspenso pela Anvisa?

A decisão atinge apenas o lote 42 do Queijo Minas Artesanal da marca Militão da Canastra, fabricado em 30 de junho de 2026 e com validade até 30 de setembro de 2026.

Segundo a Anvisa, a suspensão é restrita a esse lote específico. Consumidores que tenham adquirido o produto devem verificar as informações no rótulo e evitar o consumo caso os dados coincidam com os divulgados pela agência.

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Molho pesto também teve lote recolhido

Além do queijo minas, a Anvisa determinou o recolhimento de um lote de molho pesto de outra marca, também por irregularidades identificadas durante a fiscalização sanitária.

A medida é preventiva e busca retirar do mercado os produtos afetados até que a situação seja regularizada.

O que fazer se você comprou um dos produtos?

Quem possui algum dos lotes envolvidos deve interromper o consumo imediatamente e entrar em contato com o fabricante ou com o estabelecimento onde realizou a compra para obter orientações sobre troca ou reembolso.

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