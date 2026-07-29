Chef Augusto Baiado: “vou te ensinar a fazer um almoço leve, rápido e que realmente sustenta”

Frango dourado com legumes no vapor forma uma refeição prática para quem busca variar o cardápio sem passar horas na cozinha

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Um almoço leve não precisa ser complicado nem deixar fome pouco tempo depois. O criador de conteúdo Augusto Baiano, do perfil @careca.naginga, ensina uma combinação simples de frango grelhado com cenoura e abobrinha.

A receita reúne proteína e vegetais em um prato rápido, colorido e feito com ingredientes acessíveis.

Como preparar

Tempere o filé de frango com sal, o suco de meio limão e um dente de alho amassado. Deixe descansar por cerca de dez minutos.

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Em seguida, aqueça bem uma frigideira, acrescente um fio de azeite e coloque o frango. Evite mexer nos primeiros minutos para que ele doure. Depois, vire e termine o cozimento do outro lado.

O tempo pode mudar conforme a espessura do filé. Por isso, verifique se a parte interna está completamente cozida antes de servir.

Enquanto isso, corte uma cenoura e uma abobrinha em rodelas. Cozinhe os legumes no vapor por aproximadamente oito minutos, até ficarem macios, mas ainda firmes.

Por que a combinação sustenta?

O frango fornece proteína, enquanto a cenoura e a abobrinha acrescentam fibras e volume ao prato. Assim, a refeição pode favorecer a saciedade sem ficar pesada.

Além disso, a receita permite variar os legumes conforme o que estiver disponível em casa. Arroz, feijão ou uma pequena porção de batata também podem completar o almoço.

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