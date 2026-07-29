Coentro, salsinha e cebolinha: qual a diferença e a melhor opção para comprar, segundo o sacolão
Detalhes no formato das folhas, no cheiro e nos talos ajudam a identificar cada tempero antes de colocá-lo no carrinho
Quem passa pela seção de verduras do sacolão pode encontrar coentro, salsinha e cebolinha em maços semelhantes, muitas vezes colocados lado a lado. Embora todos sejam usados para dar aroma, cor e sabor às refeições, cada um possui características próprias.
Saber diferenciá-los evita trocas na hora da compra e ajuda a escolher o tempero mais adequado para o cardápio.
Enquanto o coentro tem sabor intenso, a salsinha é mais delicada. Já a cebolinha costuma ser a opção mais versátil para quem deseja levar apenas um maço para casa.
Como diferenciar os três
A cebolinha é a mais fácil de reconhecer. Suas folhas são compridas, estreitas e ocas, lembrando pequenos tubos verdes.
Ela não possui folhas abertas ou recortadas como os outros dois temperos.
A maior confusão acontece entre coentro e salsinha.
Para não errar, o consumidor deve observar principalmente o formato das folhas e a intensidade do aroma.
O coentro apresenta folhas mais arredondadas, largas e com recortes suaves. Seus talos costumam ser finos, claros e delicados.
O cheiro é forte e característico, podendo ser percebido mesmo sem esfregar as folhas.
A salsinha, também chamada de salsa, possui folhas mais pontudas e bastante recortadas.
As bordas parecem pequenos dentes, enquanto os talos geralmente são mais firmes. O aroma é fresco, porém bem mais suave que o do coentro.
Na prática, basta lembrar: folhas arredondadas e cheiro forte indicam coentro; folhas pontudas e perfume discreto são características da salsinha; hastes compridas e tubulares identificam a cebolinha.
Diferenças no sabor
O coentro costuma aparecer em moquecas, peixes, frutos do mar, feijão, ensopados e pratos regionais.
Como possui sabor marcante, deve ser usado com cuidado para não encobrir os demais ingredientes.
A salsinha combina com arroz, carnes, molhos, massas, sopas, saladas e legumes.
Por ser mais suave, pode ser adicionada a diferentes preparações sem alterar completamente o sabor da receita.
A cebolinha lembra levemente a cebola, mas tem sabor menos intenso.
Ela pode finalizar omeletes, caldos, feijão, carnes, recheios, saladas e molhos.
Qual é a melhor opção
A escolha depende do que será preparado.
Para receitas específicas, como moquecas e pratos com peixe, o coentro pode ser o mais indicado.
Para quem procura suavidade, a salsinha costuma funcionar melhor.
Já a cebolinha tende a ser a compra mais versátil.
Como combina com pratos quentes e frios, pode ser utilizada em várias refeições ao longo da semana.
Também é comum encontrar salsinha e cebolinha vendidas juntas como cheiro-verde.
Essa opção reúne dois sabores mais suaves e pode facilitar o preparo cotidiano.
Como escolher no sacolão
Independentemente do tipo, os maços devem apresentar folhas verdes, firmes e sem partes viscosas.
Pontos escuros, folhas amareladas e cheiro de fermentação indicam perda de frescor.
Na cebolinha, verifique se as pontas estão verdes e sem ressecamento.
No coentro e na salsinha, observe se as folhas estão abertas, firmes e sem excesso de água.
Depois da compra, os temperos podem ser envolvidos em papel-toalha seco e armazenados em recipiente fechado na geladeira.
Assim, conservam o frescor por mais tempo.
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