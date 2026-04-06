O truque para nunca mais deixar a salsinha e cebolinha murchar na geladeira

Menos desperdício, mais frescor

Daniella Bruno - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Manter os alimentos frescos por mais tempo ainda é um dos maiores desafios na rotina da cozinha. Muitas vezes, mesmo após a compra recente, verduras e ervas começam a perder a aparência e o sabor em poucos dias, o que gera desperdício e prejuízo.

Nesse cenário, pequenas mudanças na forma de armazenamento fazem toda a diferença. Com técnicas simples e acessíveis, é possível prolongar a vida útil dos alimentos.

É justamente assim que um truque prático vem chamando atenção por ajudar a conservar salsinha e cebolinha por muito mais tempo na geladeira.

Método simples evita ervas murchas

O segredo está no controle da umidade. Ao contrário do que muita gente faz, guardar ervas diretamente em sacos plásticos pode acelerar o processo de deterioração.

Para evitar isso, você pode utilizar papel toalha. Primeiro, lave bem a salsinha e a cebolinha. Em seguida, seque completamente para remover o excesso de água.

Depois disso, envolva as ervas em papel toalha levemente seco. Esse material ajuda a absorver a umidade e mantém o equilíbrio ideal para conservação.

Na sequência, coloque tudo dentro de um recipiente fechado ou saco plástico. Assim, você protege as ervas do ar excessivo e mantém a textura fresca por mais tempo.

Pequenos cuidados fazem grande diferença

Além do armazenamento correto, alguns hábitos reforçam ainda mais a durabilidade das ervas. Por exemplo, evitar deixar folhas úmidas antes de guardar já reduz significativamente o risco de murchar.

Outro ponto importante envolve a temperatura da geladeira. Manter as ervas em compartimentos adequados, longe de variações constantes, ajuda a preservar o frescor.

Ao mesmo tempo, retirar apenas a quantidade necessária para o uso diário evita o manuseio excessivo, o que também contribui para a conservação.

Consequentemente, essas práticas simples reduzem o desperdício e garantem ingredientes sempre prontos para o preparo das refeições.

Mais praticidade no dia a dia

Com esse método, você não apenas conserva melhor os alimentos, mas também facilita a rotina na cozinha. Ter ervas frescas à disposição melhora o sabor das receitas e evita idas frequentes ao mercado.

Além disso, a técnica se destaca por ser econômica e fácil de aplicar. Ou seja, qualquer pessoa pode adotar sem precisar de equipamentos ou produtos específicos.

Dessa forma, um cuidado simples se transforma em um grande aliado na organização e no aproveitamento dos alimentos.

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