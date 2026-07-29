Depois de oito anos trabalhando em bancos, homem abandona o escritório, começa a plantar em terreno pequeno e hoje tem fazenda de 650 acres, 700 animais e ganha mais de R$ 11 milhões

Após deixar grandes bancos, empreendedor transformou uma pequena área agrícola em um negócio milionário baseado na agricultura natural

(Foto: Reprodução/thebetterindia.com)

Trocar um emprego estável no setor financeiro pela agricultura pode parecer um salto arriscado. Foi exatamente essa decisão que Amith Kishan tomou em 2016.

Após quase oito anos trabalhando em grandes bancos da Índia, ele deixou o escritório para investir em um modelo de agricultura natural.

O projeto, iniciado em apenas 15 acres, cresceu até reunir centenas de hectares, centenas de animais e uma receita anual estimada em 210 milhões de rupias indianas.

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Ex-bancário começou do zero e enfrentou anos de aprendizado

Mesmo tendo crescido em uma família ligada ao campo, Amith não possuía experiência prática suficiente para administrar uma fazenda. Nos primeiros anos, enfrentou dificuldades para entender os ciclos agrícolas e precisou aprender com erros de plantio e produtores da região antes de consolidar o negócio.

Fazenda aposta em agricultura natural e produção integrada

Fundada oficialmente em 2019, a Hebbevu Farms utiliza esterco e urina de animais na produção de fertilizantes naturais, reduzindo o uso de insumos industriais. A propriedade reúne cultivo de alimentos, criação de cerca de 700 animais, produção de leite, biogás e energia solar, formando um sistema integrado de produção.

Projeto também gera renda para milhares de mulheres

Além da produção agrícola, a iniciativa criou oportunidades para mais de 3 mil mulheres de comunidades rurais. Elas recebem leite para fabricar manteiga clarificada, queijos e outros derivados, ampliando a renda familiar e fortalecendo a economia local.

Atualmente, a fazenda comercializa dezenas de produtos, abastece consumidores por meio de lojas e canais digitais e se tornou um exemplo de diversificação no campo.

Apesar dos resultados, especialistas destacam que a transição para a agricultura natural pode exigir investimentos, mão de obra e anos de adaptação antes de apresentar retorno financeiro.

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