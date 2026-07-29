Homem é preso após agredir coletores de lixo, apedrejar caminhão e tentar atropelar trabalhador em Goiânia

Suspeito foi identificado pela Guarda Civil Metropolitana um dia após o ataque

Além das agressões, suspeito arremessou uma pedra contra o caminhão de coleta e responderá por lesão corporal e dano qualificado. (Foto: Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia)

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia prendeu, nesta terça-feira (28), um homem suspeito de agredir trabalhadores da limpeza urbana, danificar um caminhão de coleta e tentar atropelar um dos funcionários durante uma confusão registrada na Vila Santa Helena.

Segundo a corporação, o crime ocorreu na noite de segunda-feira (27), por volta das 21h, envolvendo colaboradores de uma empresa terceirizada responsável pela coleta de resíduos na capital.

De acordo com a GCM, além de agredir os trabalhadores, o suspeito arremessou uma pedra contra o caminhão de coleta, causando danos ao veículo, e ainda tentou atingir um dos funcionários com a motocicleta que conduzia.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Após serem acionadas, as equipes iniciaram diligências utilizando imagens da ocorrência para identificar o autor.

O homem, de 50 anos, foi localizado nesta terça-feira em uma oficina de caminhões onde trabalhava.

Ele foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes de Goiânia, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de lesão corporal dolosa e dano qualificado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Recorrente

Vale lembrar que esse foi o segundo caso do tipo registrado em menos de uma semana na capital. Na madrugada de 21 de julho, um coletor de lixo da Limpa Gyn foi agredido durante a coleta domiciliar na Avenida T-37, no Setor Bueno.

Segundo a empresa, a confusão começou quando um casal interferiu na operação do caminhão.

A mulher subiu no estribo do veículo enquanto o sistema de compactação estava em funcionamento, e o homem passou a arremessar sacos de lixo no compartimento de carga.

Ao interromper o serviço para alertar o casal sobre o risco de acidente, o trabalhador acabou sendo atacado com socos.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança e pelo sistema de monitoramento instalado no caminhão de coleta.

Dias depois, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) identificou o veículo utilizado pelo casal e chegou aos proprietários do automóvel por meio das imagens de monitoramento.

Até o momento, a identidade dos suspeitos não foi divulgada nem há confirmação de prisões relacionadas ao caso.

Com esse novo caso, já é o quarto episódio de violência contra trabalhadores da coleta de lixo registrado na capital em 2026.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!