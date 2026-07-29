Passar Bepantol no rosto todos os dias: para que serve e por que é recomendado

Muito além de um simples hidratante, um produto usado diariamente pode melhorar a textura da pele, favorecer a maquiagem e contribuir para uma aparência mais saudável e iluminada

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter uma rotina de cuidados com a pele deixou de ser apenas uma questão estética e passou a fazer parte do dia a dia de muitas pessoas.

Afinal, uma pele bem hidratada tende a apresentar melhor textura, aparência mais uniforme e maior proteção contra as agressões externas, como poluição, vento e mudanças de temperatura.

Mesmo assim, ainda existem muitas dúvidas sobre a necessidade de usar hidratante todos os dias, principalmente entre quem tem pele oleosa.

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O receio de aumentar o brilho do rosto faz muita gente abrir mão dessa etapa, quando, na realidade, a hidratação é considerada uma das mais importantes para manter a saúde da pele.

Nesse contexto, produtos da linha Bepantol Derma ganharam espaço nas rotinas de skincare por oferecerem diferentes versões voltadas para cada necessidade, desde o preparo da pele para a maquiagem até a hidratação intensa do corpo.

Por que a hidratação é tão importante?

A hidratação ajuda a fortalecer a barreira de proteção natural da pele, responsável por evitar a perda excessiva de água e reduzir o ressecamento.

Além disso, quando a pele está hidratada, ela costuma apresentar uma textura mais lisa, facilitando a aplicação da maquiagem e contribuindo para um acabamento mais uniforme.

Outro benefício é que uma pele equilibrada tende a sofrer menos com descamação, sensação de repuxamento e aparência opaca.

Ao contrário do que muitos imaginam, esse cuidado também é indicado para quem tem pele oleosa.

Isso porque a oleosidade e a hidratação são características diferentes. Uma pele pode produzir bastante óleo e, ainda assim, estar desidratada.

Por esse motivo, especialistas costumam recomendar hidratantes com textura leve, toque seco ou rápida absorção para quem possui esse tipo de pele.

Como o Bepantol Derma pode ser usado?

A linha Bepantol Derma oferece produtos para diferentes etapas da rotina de cuidados.

Bepantol Rosa Mosqueta

Indicado para a região ao redor dos olhos, o produto combina dexpantenol com óleo de rosa mosqueta, ingredientes conhecidos pela ação hidratante e regeneradora.

Segundo a fabricante, o uso ajuda a melhorar a textura da pele e pode favorecer uma aplicação mais uniforme do corretivo, reduzindo o aspecto craquelado da maquiagem.

Bepantol Derma Toque Seco

Desenvolvido especialmente para peles mistas e oleosas, esse hidratante possui textura ultraleve e rápida absorção.

Além de preparar o rosto para receber o protetor solar e a maquiagem, ele hidrata sem deixar sensação pegajosa, proporcionando um acabamento mais confortável ao longo do dia.

Bepantol Derma Hidratante Restaurador

Voltado para o corpo, o hidratante promete hidratação prolongada por até 96 horas, de acordo com a fabricante.

Sua fórmula busca restaurar a barreira cutânea, deixando a pele macia sem formar uma película oleosa.

Como incluir o produto na rotina?

Para aproveitar melhor os benefícios, a aplicação deve fazer parte da rotina diária de cuidados com a pele.

Uma sequência simples pode incluir:

Lavar o rosto com um sabonete adequado ao seu tipo de pele;

Aplicar o hidratante facial;

Utilizar protetor solar durante o dia;

Depois, se desejar, fazer a maquiagem.

Já o hidratante corporal pode ser aplicado após o banho, quando a pele ainda está levemente úmida, favorecendo a retenção de água.

Quem tem pele oleosa pode usar?

Essa é uma das dúvidas mais frequentes.

Embora muitas pessoas associem hidratantes ao aumento da oleosidade, isso nem sempre acontece.

Atualmente, existem fórmulas específicas para peles oleosas, com textura aquosa, toque seco ou em spray, que hidratam sem pesar.

Além disso, manter a pele hidratada pode contribuir para o equilíbrio da barreira cutânea, evitando que ela fique excessivamente ressecada.

Por isso, escolher um produto compatível com o seu tipo de pele é mais importante do que simplesmente eliminar a etapa da hidratação.

Assim, incorporar o Bepantol Derma à rotina diária pode ser uma forma prática de manter a pele hidratada, melhorar a textura, favorecer o acabamento da maquiagem e preservar uma aparência saudável ao longo do dia.

Vale lembrar que os resultados podem variar de acordo com as características de cada pele e com a regularidade do uso.

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