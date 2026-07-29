Prefeitura de Goiânia projeta investir R$ 27 milhões em assistência social ainda em 2026

kRecursos serão destinados ao fortalecimento da rede socioassistencial e à ampliação de programas e atendimentos

Entre as prioridades estão a retomada da Casa da Mulher Brasileira e a implantação do Complexo 24 Horas. (Foto: Divulgação

A Prefeitura de Goiânia prevê investir cerca de R$ 27 milhões na assistência social ao longo de 2026, valor que representa quase o triplo do aplicado durante todo o ano passado. A ampliação dos recursos deve reforçar serviços, ampliar atendimentos e impulsionar obras consideradas prioritárias pela gestão municipal.

Dados da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) mostram que, entre janeiro e julho deste ano, já foram destinados R$ 13,3 milhões à área. O montante já supera os R$ 11,1 milhões investidos durante todo o exercício de 2025.

Além dos recursos próprios, a pasta também mantém parcerias com organizações da sociedade civil. Em 2026, já foram empenhados R$ 14,1 milhões para garantir o funcionamento de programas e serviços socioassistenciais.

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Os investimentos contemplam a manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), unidades de acolhimento institucional, benefícios eventuais e ações voltadas a crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social.

Entre as prioridades da secretaria para este ano estão a retomada das obras da Casa da Mulher Brasileira, a implantação do Complexo 24 Horas, a execução do Plano Municipal de Assistência Social 2026–2029 e a ampliação de parcerias para fortalecer a rede de atendimento.

Segundo a secretária Erizania Freitas, o aumento dos investimentos busca ampliar a capacidade de atendimento da assistência social e fortalecer a rede de proteção no município.

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