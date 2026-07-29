Quanto ganha um repositor em supermercados como Atacadão, Assaí e Carrefour em 2026, segundo recrutadores
Levantamento mostra quanto ganham os repositores em três das maiores redes de supermercados do Brasil em 2026
Quem busca uma oportunidade no setor de supermercados costuma encontrar a função de repositor entre as principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Em 2026, grandes redes como Atacadão, Assaí e Carrefour oferecem salários que ficam acima do salário mínimo nacional, além de benefícios que variam conforme a empresa e a região.
Levantamentos com base em informações divulgadas por recrutadores e plataformas de emprego mostram que a remuneração pode superar os R$ 1,8 mil mensais, dependendo da rede contratante.
Quanto paga cada supermercado?
Entre as principais redes atacadistas e supermercadistas do país, o Atacadão aparece com a maior média salarial para a função de repositor, seguido pelo Assaí e pelo Carrefour.
Os valores médios divulgados são:
- Atacadão: cerca de R$ 1.875 por mês;
- Assaí Atacadista: aproximadamente R$ 1.827 mensais;
- Carrefour: média de R$ 1.739 por mês.
Os salários podem variar conforme a cidade, jornada de trabalho, tempo de empresa e acordos coletivos.
O que faz um repositor?
O profissional é responsável por organizar e abastecer as prateleiras, verificar datas de validade, controlar o estoque exposto, conferir preços e manter os produtos em boas condições para venda.
Também é comum que o repositor auxilie na organização do depósito e no atendimento aos clientes quando necessário.
Benefícios podem aumentar a remuneração
Além do salário, as grandes redes costumam oferecer benefícios como vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros e descontos em compras, dependendo da política de cada empresa e da unidade contratante.
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