Quanto ganha um repositor em supermercados como Atacadão, Assaí e Carrefour em 2026, segundo recrutadores

Levantamento mostra quanto ganham os repositores em três das maiores redes de supermercados do Brasil em 2026

Assaí Atacadista. (Foto: Reprodução)

Quem busca uma oportunidade no setor de supermercados costuma encontrar a função de repositor entre as principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Em 2026, grandes redes como Atacadão, Assaí e Carrefour oferecem salários que ficam acima do salário mínimo nacional, além de benefícios que variam conforme a empresa e a região.

Levantamentos com base em informações divulgadas por recrutadores e plataformas de emprego mostram que a remuneração pode superar os R$ 1,8 mil mensais, dependendo da rede contratante.

Quanto paga cada supermercado?

Entre as principais redes atacadistas e supermercadistas do país, o Atacadão aparece com a maior média salarial para a função de repositor, seguido pelo Assaí e pelo Carrefour.

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Os valores médios divulgados são:

Atacadão: cerca de R$ 1.875 por mês;

Assaí Atacadista: aproximadamente R$ 1.827 mensais;

Carrefour: média de R$ 1.739 por mês.

Os salários podem variar conforme a cidade, jornada de trabalho, tempo de empresa e acordos coletivos.

O que faz um repositor?

O profissional é responsável por organizar e abastecer as prateleiras, verificar datas de validade, controlar o estoque exposto, conferir preços e manter os produtos em boas condições para venda.

Também é comum que o repositor auxilie na organização do depósito e no atendimento aos clientes quando necessário.

Benefícios podem aumentar a remuneração

Além do salário, as grandes redes costumam oferecer benefícios como vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros e descontos em compras, dependendo da política de cada empresa e da unidade contratante.

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