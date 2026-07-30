A maneira mais fácil de deixar o banheiro branquinho, segundo especialista em limpeza

Mistura divulgada nas redes chama atenção pelo resultado visual

(Foto: Reprodução)

Manchas no piso, resíduos de sabonete e gordura corporal podem deixar o banheiro com aparência encardida, mesmo quando o ambiente recebe limpeza frequente.

O criador de conteúdo Jonatan Mariano, do perfil @ojonatan.mariano, compartilhou uma mistura caseira feita com detergente, sabão em pó, bicarbonato de sódio, vinagre branco e água.

Como funciona a mistura divulgada

Na demonstração, Jonatan utiliza:

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

1 copo de detergente;

1 copo de sabão em pó;

3 colheres de bicarbonato de sódio;

1 copo de vinagre branco;

1 litro de água.

Depois de misturar os ingredientes, ele espalha a solução sobre o banheiro e esfrega as áreas manchadas com uma esponja.

O detergente e o sabão em pó contêm agentes que ajudam a desprender gordura e sujeira das superfícies. A fricção da esponja também exerce papel importante no resultado, pois facilita a remoção dos resíduos acumulados.

Vinagre e bicarbonato perdem parte do efeito quando misturados

O vinagre possui caráter ácido, enquanto o bicarbonato apresenta caráter alcalino. Quando entram em contato, os dois reagem, liberam gás carbônico e neutralizam parte das propriedades um do outro.

A efervescência chama atenção e pode ajudar a deslocar sujeiras superficiais naquele momento. No entanto, as bolhas não significam que a solução ganhou um poder de limpeza superior.

Por isso, costuma fazer mais sentido usar cada ingrediente em uma etapa diferente, conforme o tipo de mancha, em vez de juntá-los em grande quantidade.

Excesso de produto pode deixar o piso escorregadio

Um copo de detergente somado a um copo de sabão em pó representa uma concentração elevada para apenas um litro de água.

Sem um enxágue completo, a mistura pode deixar resíduos, tornar o piso escorregadio e criar uma camada que atrai sujeira novamente.

O sabão em pó também foi desenvolvido principalmente para tecidos. Em pisos e revestimentos, ele pode exigir várias passagens de água para sair completamente.

Portanto, quem reproduzir o método deve usar uma quantidade menor, testar em uma área discreta e enxaguar o banheiro abundantemente.

Forma mais simples de limpar o banheiro

Na maioria das limpezas domésticas, água, detergente e ação mecânica já conseguem retirar grande parte da sujeira das superfícies. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos explica que a limpeza com água e sabão remove sujeira, impurezas e boa parte dos germes.

Para uma limpeza comum, dilua uma pequena quantidade de detergente neutro em água. Depois, aplique a solução, esfregue as áreas encardidas e enxágue bem.

Em manchas minerais ou resíduos esbranquiçados, o vinagre pode ser usado separadamente, desde que o revestimento aceite produtos ácidos. Pedras naturais, mármore e algumas superfícies sensíveis podem sofrer danos.

Já o bicarbonato pode auxiliar em pontos específicos por sua leve ação abrasiva. Nesse caso, aplique uma pasta feita com água, esfregue delicadamente e retire todo o produto.

Nunca acrescente água sanitária à receita

A mistura divulgada não leva água sanitária. Ainda assim, ninguém deve acrescentar cloro ou outros desinfetantes ao preparo.

O vinagre nunca deve entrar em contato com água sanitária, pois a combinação pode liberar gás cloro, que irrita olhos, nariz, garganta e vias respiratórias.

Órgãos de saúde recomendam não misturar produtos de limpeza, seguir as orientações dos rótulos e manter o ambiente ventilado durante o uso. Luvas também ajudam a proteger a pele contra contato prolongado e respingos.

Assim, a receita de Jonatan pode remover sujeira principalmente pela ação dos detergentes e da esfregação. Entretanto, reduzir a quantidade de produtos e usá-los separadamente costuma tornar a limpeza mais segura, econômica e fácil de enxaguar.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por O Jonatan Mariano (@ojonatan.mariano)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!