As melhores faculdades que podem ser concluídas em apenas 2 anos e têm salários acima de R$ 10 mil, segundo recrutadores

Escolhas inteligentes podem transformar objetivos profissionais em resultados surpreendentes muito antes do esperado

(Foto: Reprodução)

Entrar rapidamente no mercado de trabalho e conquistar uma boa remuneração é o objetivo de muitos brasileiros.

Nesse cenário, os cursos superiores de tecnologia, conhecidos como tecnólogos, ganharam espaço por oferecerem formação em cerca de dois anos e foco nas necessidades das empresas.

De acordo com os recrutadores e especialistas em seleção, algumas dessas graduações se destacam pela alta procura de profissionais qualificados e pelo potencial de alcançar salários acima de R$ 10 mil, principalmente com experiência, certificações e cargos de liderança.

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1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas

É um dos tecnólogos mais procurados pelo setor de tecnologia. O profissional atua na criação de sistemas, aplicativos e soluções digitais para empresas de diferentes segmentos. Com experiência e especializações, desenvolvedores e arquitetos de software podem superar a faixa de R$ 10 mil mensais.

2. Segurança da Informação

O aumento dos ataques virtuais fez crescer a demanda por especialistas em proteção de dados. Quem conclui essa graduação pode trabalhar com prevenção de invasões, gestão de riscos e segurança digital. Em empresas de grande porte, a remuneração costuma crescer rapidamente.

3. Ciência de Dados

Embora algumas instituições ofereçam o curso como bacharelado, diversas faculdades disponibilizam tecnólogos voltados para análise de dados e inteligência de negócios. O profissional interpreta grandes volumes de informações para apoiar decisões estratégicas, área que registra salários elevados para especialistas.

4. Gestão de Tecnologia da Informação

Esse tecnólogo prepara profissionais para administrar equipes, infraestrutura tecnológica e projetos digitais. Com experiência em liderança e certificações reconhecidas pelo mercado, gestores de TI frequentemente alcançam vencimentos superiores a R$ 10 mil.

5. Marketing Digital

Empresas de todos os portes buscam especialistas capazes de aumentar vendas e fortalecer marcas na internet. Profissionais que dominam gestão de tráfego, análise de métricas e estratégias comerciais podem atingir remunerações elevadas, principalmente em cargos de coordenação ou consultoria.

6. Gestão Comercial

Voltado para estratégias de vendas e desenvolvimento de negócios, o curso forma profissionais preparados para negociar, liderar equipes e ampliar resultados. Quando ocupam posições de gerência ou direção comercial, os salários podem ultrapassar os R$ 10 mil, especialmente em grandes empresas e no setor industrial.

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