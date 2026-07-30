Borrifar vinagre no ralo da pia: para que serve e por que é recomendado

Hábito simples pode contribuir para a manutenção da cozinha, mas não substitui cuidados importantes com o encanamento

(Foto; Reprodução)

Restos de alimentos, gordura e resíduos de detergente costumam desaparecer pela pia sem chamar atenção. Com o passar do tempo, porém, parte dessa sujeira pode ficar acumulada no ralo e provocar odores desagradáveis, especialmente nos dias mais quentes.

Quando a água continua escoando normalmente e não há sinais de entupimento, o vinagre branco pode ser usado como auxiliar na manutenção.

A acidez do produto ajuda a desprender resíduos leves e a diminuir o cheiro causado pelo acúmulo de matéria orgânica.

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O método, no entanto, não resolve obstruções nem substitui a limpeza do sifão.

Ele funciona melhor como cuidado ocasional para evitar que pequenas quantidades de sujeira permaneçam no encanamento.

Como aplicar o vinagre no ralo

Primeiro, retire restos de comida e outras sujeiras visíveis na abertura da pia.

Em seguida, aplique vinagre branco nas bordas e despeje cerca de meia xícara diretamente no ralo.

Deixe o produto agir por aproximadamente 15 a 30 minutos.

Durante esse período, evite abrir a torneira para não diluir o vinagre antes que ele entre em contato com os resíduos.

Depois, despeje água quente para ajudar a remover a sujeira que foi amolecida.

A água não precisa estar fervendo, principalmente quando a tubulação for de plástico.

O procedimento pode ser repetido ocasionalmente, desde que esteja de acordo com as orientações do fabricante da pia e do encanamento.

Para que o método é indicado

O vinagre pode ajudar principalmente na redução de odores e na retirada de resíduos leves de gordura, sabão e alimentos.

Apesar disso, ele não deve ser tratado como um desinfetante completo.

O produto também não dissolve grandes placas de gordura nem retira objetos presos dentro da tubulação.

Se a água estiver descendo lentamente, voltando pela pia ou produzindo ruídos incomuns, o problema pode ser uma obstrução.

Nesses casos, insistir em receitas caseiras pode apenas adiar a limpeza adequada.

Cuidado com misturas perigosas

Vinagre nunca deve ser misturado com água sanitária ou produtos que contenham cloro.

A combinação pode liberar gases tóxicos e provocar irritação nos olhos, na garganta e nas vias respiratórias.

Antes de usar o método, certifique-se de que nenhum outro produto de limpeza tenha sido colocado recentemente no ralo.

Também não é recomendado combinar várias substâncias na tentativa de potencializar o efeito.

Caso o mau cheiro continue mesmo após a limpeza, vale verificar o sifão e as vedações.

Dependendo da situação, pode ser necessário chamar um profissional para identificar a origem do problema.

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