Casal comprou uma estação ferroviária fechada desde 1952, investiu R$ 340 mil na reforma, transformou a bilheteria em cozinha e a sala de espera em lounge, e transformou um vagão de 20 toneladas em uma hospedagem

Estação ferroviária do século XIX foi restaurada e transformada em hospedagem que preserva trilhos, plataformas e vagões históricos

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/SWNS)

Uma estação ferroviária inaugurada em 1897 e desativada para passageiros na década de 1950 ganhou uma nova função no interior da Inglaterra.

O casal Cecilia Chavez-Brandon e Paul Kirwan restaurou o imóvel e o transformou em uma hospedagem temática, preservando a arquitetura original e adaptando antigos vagões para receber turistas.

A propriedade, conhecida como Rowden Mill Station, fica próxima à cidade de Bromyard, no condado de Herefordshire. Comprada em 2017 por cerca de 395 mil libras, a estação também recebeu um investimento de aproximadamente 50 mil libras (cerca de R$ 340 mil, na cotação da época) para modernização.

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Ambientes históricos ganharam novos usos

Durante a reforma, diversos espaços da antiga estação foram reaproveitados. A bilheteria virou cozinha, a sala de espera foi transformada em lounge e antigos escritórios passaram a funcionar como estúdios para hóspedes.

Apesar das adaptações, o projeto preservou placas, plataformas, trilhos e outros elementos que remetem ao passado ferroviário da construção, combinando o charme histórico com comodidades modernas.

Vagões foram convertidos em acomodações

Um dos destaques da hospedagem é um antigo vagão de inspeção ferroviária, restaurado ao longo de 21 meses. O espaço recebeu quartos, cozinha, banheiro e sala de estar, mantendo parte da decoração inspirada nas décadas de 1950 e 1960.

Outro atrativo é um brake van, vagão de aproximadamente 20 toneladas que antigamente ficava no fim dos trens de carga. Após a reforma, ele passou a oferecer acomodação para duas pessoas.

Segundo reportagens da imprensa britânica, uma das hospedagens chegou a ser anunciada por 260 libras por noite, cerca de R$ 1,77 mil na conversão realizada na época.

Projeto recebeu reconhecimento

Além de atrair turistas apaixonados por ferrovias, a restauração da Rowden Mill Station recebeu, em 2023, um prêmio do National Railway Heritage Awards, que reconhece iniciativas de preservação do patrimônio ferroviário no Reino Unido.

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