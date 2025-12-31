Harry Potter: primeiro hotel temático inspirado na saga é anunciado e já está em construção

Projeto será integrado ao LEGOLAND Deutschland, na Alemanha, e promete experiência imersiva baseada no universo do bruxo mais famoso do cinema

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Os fãs de Harry Potter terão em breve um novo destino turístico para entrar no clima do mundo mágico. O primeiro hotel temático inspirado na saga foi anunciado e já está em construção no LEGOLAND Deutschland Resort, localizado em Günzburg, na Baviera, Alemanha.

O empreendimento faz parte de uma expansão do complexo e será integrado a uma nova área temática LEGO Harry Potter. A proposta é oferecer uma experiência imersiva, unindo hospedagem, cenografia e atrações inspiradas no universo criado por J.K. Rowling.

Segundo informações divulgadas pelos responsáveis, o hotel contará com quartos temáticos, áreas comuns decoradas com referências à saga e ambientes voltados para famílias, crianças e fãs adultos.

A ambientação deve remeter a elementos clássicos da história, como o clima das casas de Hogwarts e o imaginário do mundo bruxo.

O projeto é desenvolvido pela Merlin Entertainments, empresa responsável pelo LEGOLAND, em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Experiences.

Apesar da inspiração direta na franquia, o hotel será baseado na linha LEGO Harry Potter, integrando blocos, cenários e personagens estilizados.

Ainda não há uma data oficial para a inauguração, mas a expectativa é que mais detalhes sobre abertura, valores e funcionamento sejam divulgados ao longo dos próximos meses.

Contudo, a previsão inicial é que o novo hotel se torne uma das principais atrações do resort e um ponto de interesse para fãs da saga em toda a Europa.

Até então, parques temáticos ao redor do mundo ofereciam atrações e áreas inspiradas em Harry Potter, mas este será o primeiro hotel com proposta temática dedicada à experiência de hospedagem no universo do bruxo.

