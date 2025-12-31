Harry Potter: primeiro hotel temático inspirado na saga é anunciado e já está em construção
Projeto será integrado ao LEGOLAND Deutschland, na Alemanha, e promete experiência imersiva baseada no universo do bruxo mais famoso do cinema
Os fãs de Harry Potter terão em breve um novo destino turístico para entrar no clima do mundo mágico. O primeiro hotel temático inspirado na saga foi anunciado e já está em construção no LEGOLAND Deutschland Resort, localizado em Günzburg, na Baviera, Alemanha.
O empreendimento faz parte de uma expansão do complexo e será integrado a uma nova área temática LEGO Harry Potter. A proposta é oferecer uma experiência imersiva, unindo hospedagem, cenografia e atrações inspiradas no universo criado por J.K. Rowling.
Segundo informações divulgadas pelos responsáveis, o hotel contará com quartos temáticos, áreas comuns decoradas com referências à saga e ambientes voltados para famílias, crianças e fãs adultos.
A ambientação deve remeter a elementos clássicos da história, como o clima das casas de Hogwarts e o imaginário do mundo bruxo.
O projeto é desenvolvido pela Merlin Entertainments, empresa responsável pelo LEGOLAND, em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Experiences.
Apesar da inspiração direta na franquia, o hotel será baseado na linha LEGO Harry Potter, integrando blocos, cenários e personagens estilizados.
Ainda não há uma data oficial para a inauguração, mas a expectativa é que mais detalhes sobre abertura, valores e funcionamento sejam divulgados ao longo dos próximos meses.
Contudo, a previsão inicial é que o novo hotel se torne uma das principais atrações do resort e um ponto de interesse para fãs da saga em toda a Europa.
Até então, parques temáticos ao redor do mundo ofereciam atrações e áreas inspiradas em Harry Potter, mas este será o primeiro hotel com proposta temática dedicada à experiência de hospedagem no universo do bruxo.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!