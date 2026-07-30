Colocar os pés na água morna com sal, vinagre e azeite: para que serve e por que é recomendado

A mistura ganhou espaço nas redes sociais como um ritual simples de autocuidado. No entanto, nem todos os benefícios divulgados têm comprovação científica

(Foto: Reprodução/Instagram/sourafin)

O escalda-pés é um hábito antigo que voltou a ganhar destaque nas redes sociais.

A combinação de água morna, sal, vinagre e azeite aparece em vídeos como uma solução para aliviar o cansaço e melhorar a aparência dos pés.

Apesar da popularidade, vale entender o que essa mistura realmente pode fazer.

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Embora muitas pessoas relatem bons resultados, especialistas alertam que nem todos os benefícios atribuídos ao preparo contam com comprovação científica.

Por isso, o escalda-pés deve ser visto como um complemento aos cuidados com os pés, e não como tratamento para doenças.

Como preparar o escalda-pés

O preparo é simples e utiliza ingredientes fáceis de encontrar.

Ingredientes

1 litro de água quente;

500 ml de água fria para ajustar a temperatura;

2 colheres de sopa de sal;

2 colheres de vinagre de álcool;

2 colheres de sopa de azeite de oliva.

Como fazer

Primeiramente, misture todos os ingredientes em uma bacia e ajuste a temperatura da água para que ela fique confortável.

Em seguida, mergulhe os pés por cerca de 20 minutos. Depois, retire os pés e seque-os completamente, principalmente entre os dedos.

Quais são os possíveis benefícios?

A água morna ajuda a relaxar os pés e pode aliviar a sensação de cansaço após um dia intenso.

Além disso, o escalda-pés amolece a pele, o que facilita a remoção de células mortas durante a hidratação.

Enquanto isso, o azeite contribui para a hidratação da pele ressecada.

Já o vinagre e o sal possuem propriedades que podem dificultar a proliferação de alguns microrganismos na superfície da pele, mas isso não significa que tratem infecções por fungos ou frieiras.

O que essa mistura não faz?

Apesar das promessas divulgadas nas redes sociais, não há evidências científicas de que o escalda-pés elimine fungos nas unhas, cure frieiras, remova calos profundos ou trate rachaduras severas.

Nesses casos, o ideal é procurar orientação de um dermatologista ou podólogo.

Além disso, pessoas com diabetes, problemas de circulação ou feridas abertas devem evitar receitas caseiras sem orientação médica.

Quando usado apenas como um ritual de relaxamento e hidratação, o escalda-pés pode fazer parte da rotina de autocuidado.

Entretanto, ele não substitui tratamentos específicos para doenças que afetam os pés.

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