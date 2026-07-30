Colocar uma bucha no filtro da máquina de lavar: para que serve e por que é recomendado

Um truque simples tem chamado atenção por ajudar a reter parte dos fiapos e pelos durante a lavagem das roupas, contribuindo para peças com melhor aparência

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/ideiaseinspiracoes)

Manter as roupas livres de pelos, fiapos e bolinhas é um desafio comum, principalmente para quem convive com animais de estimação ou costuma lavar tecidos que soltam muitas fibras.

Embora existam produtos específicos para essa finalidade, algumas soluções simples ganharam espaço nas redes sociais por prometerem facilitar a rotina.

Entre elas, está o uso de uma bucha vegetal junto ao filtro da máquina de lavar.

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O método viralizou por ser prático e utilizar um item fácil de encontrar, mas exige alguns cuidados para evitar problemas durante a lavagem.

Como funciona esse truque?

A ideia é posicionar a bucha vegetal ao redor ou dentro do filtro da máquina para que ela ajude a reter parte dos fiapos, cabelos e pelos que circulam durante o ciclo de lavagem.

Com isso, parte desses resíduos deixa de voltar para as roupas, o que pode contribuir para peças com aparência mais limpa ao final da lavagem.

Como fazer

Retire o filtro da máquina de lavar;

Encaixe a bucha vegetal ao redor ou dentro do filtro, sem impedir o encaixe correto;

Recoloque o filtro normalmente;

Verifique a bucha com frequência e substitua-a quando estiver muito suja ou desgastada.

Cuidados antes de testar

Nem todos os modelos de máquina são compatíveis com esse tipo de adaptação.

Por isso, é importante consultar o manual do fabricante antes de utilizar a bucha.

Além disso, o acessório não deve bloquear a passagem da água nem dificultar o funcionamento do filtro.

Caso isso aconteça, o desempenho da máquina pode ser comprometido.

Também é recomendável limpar o filtro regularmente, já que o acúmulo de resíduos pode reduzir a eficiência da lavagem.

Assim, usar uma Bucha No Filtro Da Máquina De Lavar pode ser uma alternativa para ajudar a reduzir fiapos e pelos nas roupas.

No entanto, o truque deve ser aplicado com cuidado e apenas quando for compatível com o modelo do eletrodoméstico.

Veja mais no post abaixo!

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