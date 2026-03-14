Adeus, roupas cheias de pelos: truque na máquina de lavar resolve o problema sem esforço durante a lavagem

Um item simples que quase todo mundo tem em casa pode acabar com um dos problemas mais irritantes na lavanderia

Daniella Bruno - 14 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Wellington Freire)

Encontrar roupas limpas, mas cheias de pelos e fiapos, é uma situação bastante comum. Esse problema aparece principalmente em casas com animais de estimação ou quando peças de tecidos diferentes são lavadas juntas.

Muitas vezes, mesmo depois de um ciclo completo de lavagem, os pelos continuam grudados nas roupas.

Isso acontece porque alguns tecidos, como algodão e lã, acumulam resíduos com facilidade e criam eletricidade estática durante o processo de lavagem.

No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a resolver esse problema sem exigir esforço extra. A técnica utiliza um objeto comum do dia a dia e pode melhorar significativamente o resultado da lavagem.

Truque simples ajuda a remover pelos durante a lavagem

Uma dica que tem circulado na internet consiste em colocar sacolas plásticas limpas dentro da máquina de lavar junto com as roupas. Embora pareça estranho à primeira vista, o método funciona por causa da eletricidade estática gerada durante o ciclo de lavagem.

Primeiro, coloque as roupas normalmente dentro da máquina. Em seguida, adicione duas sacolas plásticas limpas e abertas no tambor antes de iniciar o ciclo.

Durante a lavagem, o atrito entre as roupas, a água e o plástico cria uma carga estática. Como resultado, os pelos e fiapos se desprendem do tecido e acabam aderindo às sacolas.

Ao final da lavagem, basta retirar o plástico, que terá acumulado boa parte dos resíduos. Assim, as roupas saem da máquina muito mais limpas e com menos pelos grudados.

Por que os pelos ficam presos nas roupas

Antes de tudo, é importante entender por que esse problema acontece com tanta frequência. Os pelos costumam grudar nas roupas por causa da textura dos tecidos e da eletricidade estática gerada durante a lavagem.

Além disso, roupas escuras ou feitas de fibras naturais tendem a atrair ainda mais resíduos. Quando diferentes tipos de tecido são lavados juntos, os fiapos de uma peça acabam se transferindo para outra.

Por isso, além de usar o truque das sacolas, algumas práticas ajudam a reduzir o problema:

separar roupas por tipo de tecido

evitar sobrecarregar a máquina

limpar regularmente o filtro do equipamento

retirar o excesso de pelos das roupas antes da lavagem

Dessa forma, a combinação de pequenos cuidados com truques simples pode transformar o resultado da lavagem.

Com essas estratégias, fica muito mais fácil manter as roupas limpas, bem cuidadas e livres daqueles pelos indesejados que insistem em aparecer mesmo depois da lavagem.

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