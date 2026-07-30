Ganhar bem não significa ser rico, lembra especialista em planejamento financeiro
Ao Portal 6 Ao Vivo, Maurício Vono explica por que organização financeira vai muito além de controlar gastos e mostra como decisões simples podem transformar a relação com o dinheiro
Ganhar um bom salário nem sempre significa ter uma vida financeira saudável. Para o planejador financeiro e conselheiro patrimonial Maurício Vono, o maior erro de muitas pessoas está em confundir renda com riqueza.
Durante entrevista ao Portal 6 Ao Vivo nesta quinta-feira (30), ele afirmou que é comum encontrar clientes com salários elevados, mas que vivem endividados ou sem conseguir construir patrimônio.
“Se você ganha bem, tem um bom cartão de crédito e não consegue guardar dinheiro, você não é rico, você é só um pobre com bom limite.”
Segundo Maurício, a riqueza não está no valor recebido todos os meses, mas na capacidade de acumular patrimônio que, futuramente, seja capaz de proporcionar liberdade financeira e qualidade de vida.
“O dinheiro deve ser visto como um meio, nunca como um fim”, explicou.
Outro ponto destacado pelo consultor foi a diferença entre planejamento financeiro e o simples controle das contas.
Segundo ele, muitas pessoas acreditam que organizar despesas em uma planilha ou aplicativo já significa fazer planejamento financeiro, quando, na verdade, isso representa apenas uma parte do processo.
“O planejamento é quando eu desenho um projeto e defino para onde quero ir. O controle serve para garantir que eu permaneça nessa rota”, afirmou.
De acordo com Maurício, uma pessoa pode controlar todos os gastos e, ainda assim, não alcançar seus objetivos caso nunca tenha definido metas para o futuro.
Ele explica que o dinheiro deve ser encarado como uma ferramenta para proporcionar qualidade de vida e não como um objetivo em si. Para isso, a construção de patrimônio precisa estar ligada a projetos de longo prazo, como a compra de um imóvel, a aposentadoria ou a conquista da liberdade financeira.
O consultor ainda defendeu que o cartão de crédito não deve ser tratado como vilão, mas utilizado com critérios, respeitando um limite de gastos definido pelo próprio consumidor, e não apenas o limite disponibilizado pela instituição financeira.
Durante a conversa, o especialista ainda falou sobre investimentos, organização das finanças familiares, construção de patrimônio e o papel da consultoria financeira para quem deseja tomar decisões mais conscientes sobre o próprio dinheiro.
A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.
Confira a entrevista na íntegra:
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