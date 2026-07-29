Historiador revela como Anápolis virou a “Hollywood do Cerrado”

Ao Portal 6 Ao Vivo, Jairo Leite explicou como atrizes consagradas do cinema americano passaram a viver na cidade e ajudaram a divulgar Goiás para investidores dos Estados Unidos

Presidente do Instituto Professor Jan Magalinski resgatou a trajetória de três estrelas do cinema que escolheram o município como refúgio entre as décadas de 1930 e 1950. (Foto: Captura de tela/Youtube/ Canal Portal 6)

Anápolis é conhecida pela força econômica, pela Base Aérea e pela posição estratégica em Goiás. No entanto, um capítulo pouco conhecido da história do município revela uma ligação surpreendente com Hollywood. Durante entrevista ao Portal 6 Ao Vivo, o historiador Jairo Leite, presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Professor Jan Magalinski, contou como três atrizes norte-americanas viveram na cidade e ajudaram a divulgar a região para investidores dos Estados Unidos.

Segundo ele, a história vai muito além da curiosidade. “A gente só ama aquilo que a gente conhece. A partir do momento que eu conheço e aprofundo, começo a perceber que aquilo faz parte da nossa história”, afirmou.

De acordo com o pesquisador, tudo começou com John Lowell, atriz e escritora que chegou ao interior goiano na década de 1930. Após escrever o livro Terra Prometida, ela passou a apresentar Goiás como uma terra de oportunidades e criou uma imobiliária para vender propriedades rurais a norte-americanos.

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“Ela vendia essa imagem de que Anápolis era uma terra prometida, uma terra de prosperidade”, explicou Jairo.

Foi justamente essa divulgação que despertou o interesse de outras estrelas do cinema. Entre elas estavam Janet Gaynor, primeira atriz a conquistar o Oscar de Melhor Atriz, em 1929, e Mary Martin, estrela da Broadway conhecida mundialmente por interpretar Peter Pan.

As duas adquiriram fazendas na região de Anápolis, nos atuais distritos de Interlândia e Souzânia, enquanto seus maridos desenvolveram atividades ligadas ao agronegócio goiano.

O historiador destacou que a cidade chegou a se tornar uma espécie de refúgio para artistas de Hollywood.

“Eu costumo dizer que Anápolis se tornou uma Noronha de Hollywood”, comparou.

Outro detalhe revelado durante a entrevista envolve Gilbert Adrian, marido de Janet Gaynor. O figurinista foi responsável pelos figurinos do clássico O Mágico de Oz, incluindo os famosos sapatinhos vermelhos usados por Dorothy, considerados atualmente um dos objetos mais valiosos já leiloados da história do cinema.

Ao longo da pesquisa, iniciada há mais de duas décadas, Jairo reuniu livros, fotografias, documentos e depoimentos que deram origem ao documentário Hollywood no Cerrado, premiado em 2011.

Para ele, esse patrimônio merece um espaço permanente de preservação.

“Anápolis está com a faca e o queijo na mão para produzir um espaço cultural que possa resgatar a história através dessas atrizes norte-americanas. Não é só Goiás que ganha; o Brasil ganha”, defendeu.

O historiador também ressaltou que preservar essas memórias fortalece a identidade da cidade e pode impulsionar o turismo cultural, especialmente em um momento em que Anápolis celebra seus 119 anos.

A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

Confira a entrevista na íntegra:

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